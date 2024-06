CHECK24: Größtes Tippspiel zur EM 2024 mit 24 Millionen Euro Gewinnen, Trikots bereits vergriffen!

München, 24.06.2024 | 16:54 | sow

Mit dem Anpfiff der Fußballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland hat das Fußballfieber die Nation erfasst. Städte und Kneipen zeigen sich im EM-Look, und Public-Viewing-Plätze laden Fans zum gemeinsamen Jubeln ein. Das Vergleichsportal CHECK24 steuert zur Begeisterung bei: Pünktlich zum Start der EM begann das größte Tippspiel Deutschlands, bei dem Preise im Gesamtwert von 24 Millionen Euro auf die Teilnehmer warten. Zusätzlich wurden hochwertige Deutschland-Trikots verschenkt – eine Aktion, die sämtliche Erwartungen übertroffen hat und dazu führte, dass über 5 Millionen Trikots in kürzester Zeit vergriffen waren und zudem nun jeder Fan die Möglichkeit hat, ein Trikot zu tragen und sich am Jubel zu beteiligen.



Tippspiel von CHECK24. Das CHECK24-Tippspiel bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden, Familie oder Kollegen die Spiele zu verfolgen und Preise zu gewinnen. Dafür lädt man sich einfach die CHECK24-App herunter, meldet sich mit einem Spielernamen an und gibt seine Tipps ab. Zusätzlich kann man individuelle Tipprunden bilden und so gemeinsam mitfiebern. Die App zeigt dabei aktuelle Ergebnisse, Platzierungen und Gewinnchancen – alles einfach zugänglich und kostenlos.



Mit beeindruckenden Preisen im Gesamtwert von 24 Millionen Euro stellt CHECK24 sicher, dass nicht nur die Spieler auf dem Platz gewinnen können, sondern auch alle Teilnehmer des Tippspiels. Die Preise umfassen u.a. attraktive Reise-Gutscheine, die täglich vergeben werden, und einen Hauptgewinn von 240.000 Euro Reise-Guthaben. Neben den begehrten Preisen hat jeder Teilnehmer ein kostenloses Deutschland Trikot im CHECK24-Design erhalten. Innerhalb kürzester Zeit waren die über 5 Millionen Trikots vergriffen, was zeigt, wie beliebt die Aktion ist und wie viele Fans dadurch die Möglichkeit erhalten haben, kostenlos ein hochwertiges Trikot zu tragen.



Das Tippspiel und die Trikot-Aktion von CHECK24 sind ein riesiger Erfolg und haben Millionen von Menschen erreicht. Die über 5 Millionen Trikots waren schnell vergriffen und sind mittlerweile überall zu sehen – ob auf den Fanmeilen, in Straßenbahnen oder auf TikTok. Jeder kann jetzt mitfeiern und hat zusätzlich die Chance auf einen ganz besonderen Gewinn: Wer das CHECK24-Trikot trägt und von einem CHECK24-Filmteam entdeckt wird, kann 1.000 Euro gewinnen. Aber auch ohne Trikot bleibt das Tippspiel spannend und bietet jedem neuen Teilnehmer weiterhin die Chance auf attraktive Gewinne.

