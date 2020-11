Corona-Test: Kanaren erkennen Antigen-Schnelltests doch nicht an

München, 05.11.2020 | 14:28 | soe

Die Testpflicht auf den Kanaren fordert von Touristen bei der Einreise ab dem 14. November nun doch einen negativen PCR-Testbescheid. Das berichtet die Zeitung Teneriffa News auf ihrer Website. In der ursprünglichen Fassung des neuen Gesetzentwurfs sollten auch die günstigeren Antigen-Schnelltests anerkannt werden, diese Option besteht nun jedoch nicht.



Urlauber müssen auf den Kanarischen Inseln ab dem 14. November einen negativen PCR-Test vorweisen.

Zunächst sollte es Besuchern der Kanarischen Inseln ermöglicht werden, ihren Gesundheitszustand durch einen der neuartigen Antigen-Schnelltests nachweisen zu können. Diese liefern bereits in unter einer Stunde das Ergebnis und sind preisgünstiger als die PCR-Tests. Die Exekutive der Kanaren hat diese Klausel nun jedoch für nichtig erklärt und beruft sich auf Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach weisen die Antigen-Tests erst fünf Tage nach Auftreten der ersten Symptome zuverlässig den Infektionsstatus nach, weshalb sie nicht für die Früherkennung geeignet sind. Deshalb müssen Touristen auf den Kanaren künftig, wie auch in anderen Staaten und Regionen üblich, einen negativen PCR-Testbescheid vorweisen oder sich vor Ort testen lassen.An Flughäfen und anderen Teststationen weltweit sind die PCR-Tests üblich, bei denen ein Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum entnommen und im Labor auf COVID-19-Erreger getestet wird. Auf den Kanaren gilt ab dem 14. November eine Corona-Testpflicht . Urlauber müssen dann beim Einchecken ins Hotel einen negativen Testbescheid vorlegen, der höchstens 72 Stunden alt ist. Andernfalls können sie von der Unterkunft abgelehnt werden.