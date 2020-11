Ägypten: Pyramiden von Gizeh bekommen neues Besucherzentrum

München, 16.11.2020 | 09:32 | soe

Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten werden mit einer Investitionssumme von rund 17 Millionen Euro renoviert. Das Bauprojekt umfasst ein neues Besucherzentrum, einen umweltfreundlichen Elektrobus und das erste Restaurant vor Ort. Ägypten erhöht mit den neuen Services die Attraktivität der Sehenswürdigkeit.



Die Pyramiden von Gizeh erhalten ein neues Besucherzentrum.

Bereits Ende Oktober hat mit der „9 Pyramid Lounge“ das erste Restaurant seine Tore für die Besucher geöffnet. Dieses erinnert an ein traditionelles Beduinencamp in der Wüste. Das große Areal bietet zahlreiche Möglichkeiten für ein Essen. Besucher haben die Möglichkeit, völlig in das Beduinenleben einzutauchen und auf Sitzkissen am Boden zu speisen oder sich unter einer Überdachung auf Stühlen niederzulassen. Die Umbauten wurden mit natürlichen Materialien durchgeführt, um nachhaltigen Tourismus in der Region zu fördern. Zwei weitere Restaurants und ein Café werden Anfang 2021 eröffnet. Hierfür wurde das ehemalige Gebäude der technischen Verwaltung komplett umgestaltet.Die Modernisierungen werden hauptsächlich auf dem Gizeh Plateau erfolgen. Die Pyramiden von Gizeh gehören zu den wohl bekanntesten und ältesten Bauwerken der Welt. Sie sind das einzig erhaltene der sieben Weltwunder der Antike und bereits etwa 4.500 Jahre alt.