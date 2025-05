Gardasee: Sirmione plant Tagesgebühr für Touristinnen und Touristen

Am 1. Mai musste der einzige Zugang zur Altstadt von Sirmione, eine schmale Brücke, zeitweise gesperrt werden. Die Folge: lange Wartezeiten, ein Kollaps der Infrastruktur und Bedenken der Sicherheitsbehörden. Als Reaktion fordert der Sicherheitsdezernent der Stadt nun ein neues Zugangskonzept mit Reservierungssystem und Besuchslimit – inklusive einer Gebühr für Tagesgäste. Reisende mit Übernachtung sollen von der Regelung ausgenommen sein.

Maßnahmen gegen Massentourismus am Gardasee nehmen zu

Sirmione wäre nicht der erste Ort in Italien mit dieser Strategie: In Venedig gilt seit April 2025 eine Eintrittsgebühr für Tagesbesuche. Auch Limone sul Garda hat bereits ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum eingeführt, um die Belastung durch Besucherinnen und Besucher zu reduzieren. Weitere Orte rund um den Gardasee könnten folgen. Für Urlauberinnen und Urlauber lohnt es sich daher, sich vorab über mögliche Regelungen am Reiseziel zu informieren.