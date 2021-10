Alpenländer: Wo ist Skiurlaub im Winter 2021 möglich?

München, 07.10.2021 | 09:49 | cge

Der Saisonauftakt in den Skigebieten der Alpenländer steht in den Startlöchern. Nachdem der Wintersport in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nur an wenigen Orten möglich war, soll sich dies in diesem Jahr unter Auflagen wieder ändern. Die aktuelle Lage in den Alpenländern im Überblick.



Der Skiurlaub in den Alpenländern wird wieder möglich.

In den Skigebieten Deutschlands in Bayern soll in der kommenden Skisaison die 3G-Regel Anwendung finden: Nur wer gegen das Coronavirus geimpft, davon genesen oder negativ darauf getestet wurde, erhält dann Zutritt zu den Seilbahnen und Skiliften. In diesen müssen Abstände eingehalten und eine Maske getragen werden. Das erste deutsche Skigebiet, das den Betrieb aufnimmt, ist am 19. November die Zugspitze, berichtet der ADAC.Die 3G-Regel soll auch auf Österreichs Skipisten Anwendung finden. Als Testnachweis werden Schnelltests anerkannt. Zudem muss in allen Skiliften eine FFP2-Maske getragen werden. Österreich greift außerdem auf einen Stufenplan zurück, der an die Auslastung der Intensivstationen mit Corona-Erkrankten im Land geknüpft ist. Sollte sich diese erhöhen, gelten für Winterurlauber ohne Impfschutz strengere Regeln. Das negative Testergebnis kann dann nur noch mittels PCR-Test bewiesen werden. Unter Beachtung der 3G-Regel soll auch Après-Ski wieder möglich sein. Die Skiort Ischgl startet am 25. November in die Saison, auf dem Hintertuxer Gletscher beispielsweise ist der Wintersport bereits jetzt in vollem Gange.Neben Österreich greift auch Italien zur 3G-Regel als Zutrittsvoraussetzung. Geimpfte, Genesene und negativ Getestete ab zwölf Jahren müssen dies in Form des digitalen COVID-Zertifikats der EU, dem Grünen Pass, nachweisen. In Sesselliften und Kabinenbahnen greift zudem eine Maskenpflicht ab sechs Jahren sowie das Abstandsgebot. Der Start der Skisaison in Italien ist für Ende November bis Mitte Dezember vorgesehen. Der Betrieb am Schnalstaler Gletscher in Südtirol ist bereits Mitte September angelaufen.Sowohl für die Skigebiete der Schweiz als auch für Frankreich wurden bisher noch keine konkreten Pläne bekanntgegeben. In den geschlossenen Schweizer Skiliften und Bergbahnen müssen sich Wintersportler an die Maskenpflicht halten, die 3G-Regel kommt derzeit nur für den Zutritt zur Innengastronomie für Personen über 16 Jahren zum Tragen. Die Regeln für die französischen Skigebiete stehen derweil noch aus.