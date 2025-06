Frankreich verschärft Rauchverbot ab Juli 2025: Strände und Parks betroffen

Frankreich untersagt das Rauchen künftig an über 7.000 öffentlichen Orten – darunter Strände, Stadtparks, Haltestellen und Schulumfelder. Betroffen sind viele touristisch geprägte Regionen im ganzen Land, darunter die Côte d’Azur, die Atlantikküste, Korsika sowie die großen Städte. Laut Gesundheitsministerium ist das Verbot Teil einer langfristigen Strategie gegen Nikotinkonsum. Kontrolliert wird es durch Ordnungsbehörden und bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 135 Euro.

Was bedeutet das Rauchverbot für Reisende in Frankreich?

Auch Urlauberinnen und Urlauber müssen sich an die neuen Regelungen halten – unabhängig davon, ob sie allein oder mit Reiseveranstalter unterwegs sind. Besonders an Stränden und in Nahverkehrsbereichen sollte auf entsprechende Beschilderung geachtet werden. E-Zigaretten sind laut aktuellen Berichten nicht von der Regelung betroffen, können aber je nach Region ebenfalls untersagt sein. Wer sicher gehen will, fragt bei der Unterkunft oder der Reiseleitung nach.