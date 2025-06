Fähre zwischen Fethiye und Rhodos: Neue Schnellverbindung zwischen Türkei und Griechenland gestartet

Eine neue Fährverbindung nimmt pünktlich zur Sommersaison 2025 ihren Betrieb auf: Sie verbindet Fethiye an der türkischen Südküste mit der griechischen Insel Rhodos. Die Strecke bietet Urlauberinnen und Urlaubern nun täglich eine bequeme Möglichkeit, die jeweils andere Küste zu erkunden. Insbesondere in den Sommermonaten sollen regelmäßige Abfahrten den Tourismus in der Ägäis weiter stärken.