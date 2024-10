Bidens Amtsbesuch in Berlin: Einschränkungen am BER und bei der Bahn

München, 17.10.2024 | 14:19 | spi

Vom 17. bis zum 19. Oktober 2024 müssen sich Reisende in Berlin auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen, da US-Präsident Joe Biden zu einem Amtsbesuch in der Hauptstadt erwartet wird. Besonders betroffen sind der Potsdamer Platz und das Regierungsviertel. Auch der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) und der Zugverkehr werden eingeschränkt.



Der Besuch von Joe Biden führt zu umfangreichen Sperrungen im Berliner Stadtgebiet. Bereits heute Abend wird das Zentrum, insbesondere rund um den Potsdamer Platz, abgeriegelt. Für Freitag sind weitere Sperrungen im Regierungsviertel angekündigt. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale rät, betroffene Bereiche großräumig zu umfahren.Am Flughafen Berlin-Brandenburg müssen sich Reisende ebenfalls auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen kann es zu Verzögerungen bei der An- und Abreise sowie bei den Sicherheitskontrollen kommen. Reisende sollten daher mehr Zeit einplanen und ihren Flugstatus regelmäßig überprüfen. Wer einen Flug als Einzelleistung gebucht hat, kontaktiert bei großen Verspätungen oder gar Ausfällen direkt die Fluggesellschaft. Pauschalreisende wenden sich in den Fällen an ihren Reiseveranstalter.Neben den Straßensperrungen und den Verzögerungen am BER kommt es auch zu Einschränkungen im Zugverkehr. Ab Donnerstagnachmittag werden S-Bahnen und Regionalzüge im Bereich des Hauptbahnhofs sowie der Strecke zwischen Ostbahnhof und Bahnhof Zoo seltener verkehren oder komplett ausfallen. Auch der Fernverkehr wird von Umleitungen betroffen sein. Bei den U-Bahnen dürfte es kaum Einschränkungen geben.Quelle: dpa