China vereinfacht Visumverfahren

München, 23.11.2023 | 14:37 | spi

China hat Erleichterungen im Visumverfahren angekündigt. Reisende in das Reich der Mitte sind bereits seit einiger Zeit von der Abnahme von Fingerabdrücken bei der Antragstellung befreit. Ab sofort können Urlauberinnen und Urlauber ihr Visum auch ohne Online-Terminvereinbarung in den Visa-Zentren in Deutschland beantragen.



Reisende nach China können ohne Termin ein Visum beantragen.



Trotz Erleichterungen müssen Reisende noch einiges beachten



China hat die meisten pandemiebedingten Einreisebestimmungen aufgehoben. Bei der Ein- und Ausreise muss jedoch weiterhin eine Gesundheitserklärung über die offizielle App oder die Website des chinesischen Zolls ausgefüllt werden. Außerdem ist ein Visum erforderlich. Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss der Reisepass noch mindestens sechs Monate gültig sein. Für die Beantragung des Visums fallen Gebühren zwischen 125 und 192 Euro an.



Bald ohne Visum nach China?



Das Touristik-Fachmagazin Fvw berichtete kürzlich über eine mögliche visafreie Einreise nach China. Chinesischen Medienberichten zufolge sei „eine zeitlich befristete Visafreiheit für Touristen aus Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien" im Gespräch. Der China-Experte Thomas Bohlander verweist im Fvw-Interview auf eine Touristikmesse in Kunming, auf der sich die Informationen zur Visaerleichterung verdichten sollen. In Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg gibt es Visa-Zentren für China. Reisende können jetzt ohne Voranmeldung ein Visum für die Einreise nach China beantragen. Bisher erschwerten langwierige Terminvereinbarungen die Einreise in das asiatische Land. Bis einschließlich 31. Dezember 2023 sind deutsche Reisende von der Abnahme von Fingerabdrücken befreit.

