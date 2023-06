Corona: Für Indonesien und Bali gelten keine Einreise-Beschränkungen mehr

München, 15.06.2023 | 08:55 | spi

Indonesien streicht seine Corona-Einreiseregeln. Touristinnen und Touristen können somit wieder ohne pandemiebedingte Einschränkungen den Inselstaat besuchen. Auch die beliebte Urlaubsinsel Bali, südöstlich von der indonesischen Hauptstadt Jakarta, darf wieder ohne Impf- und Testnachweispflicht bereist werden. Das Auswärtige Amt weist jedoch darauf hin, dass in seltenen Fällen - je nach Fluggesellschaft und Flughafen - bei Ausreise oder Transit weiterhin eine Impfbescheinigung oder ein negativer PCR-Test verlangt werden kann.



Reisende nach Indonesien und Bali müssen künftig weder einen Impfnachweis noch einen PCR-Test vorweisen.

Durch den Wegfall der Corona-Einreiserestriktionen fällt es Urlauberinnen und Urlaubern wieder leichter, nach Indonesien einschließlich Bali zu reisen. Auch die Visum-Bürokratie ist im Vergleich zu anderen Nicht-EU-Staaten unkompliziert. Im Land selbst gelten ebenfalls keine Einschränkungen mehr, sondern nur noch Empfehlungen zum Masketragen und Abstandhalten. Reisende sollten jedoch beachten, dass nach wie vor in öffentlichen Einrichtungen durch das Hausrecht bestimmte Schutzmaßnahmen gelten können.Zur Einreise in den Inselstaat benötigen deutsche Touristinnen und Touristen einen Reisepass, der zum Zeitpunkt der Ausreise aus Indonesien noch mindestens sechs Monate gültig ist. Zusätzlich ist ein Visum notwendig. Die Einreiseerlaubnis können Reisende bei der zuständigen Auslandsvertretung der Republik Indonesien beantragen. Alternativ kann das Visum einfach bei der Einreise ausgestellt werden. Gegen eine Visumgebühr in Höhe von 500.000 Indonesischen Rupiah (rund 30 Euro) und der Vorlage eines Hin- und Rückflugtickets sowie des gültigen Reisepasses erhalten Reisende ein unbürokratisches Visum am Flughafen. Dieses ist 30 Tage gültig und kann einmalig um 30 weitere Tage erweitert werden. Das „Visa on Arrival“ kann hier auch online beantragt und bargeldlos bezahlt werden.Indonesien ist ein tropischer Inselstaat nördlich von Australien und südlich von Thailand. Reisende aus Deutschland sind also auf das Flugzeug für ihren Strandurlaub auf Bali angewiesen. Aktuell gibt es aber keine Direktflüge, weshalb ein Zwischenstopp beispielsweise in Istanbul oder Doha notwendig wird. Dadurch erhöht sich die Flugzeit auf 18 bis 20 Stunden. Doch die lange Anreise lohnt sich: Indonesien und insbesondere Bali sind äußerst beliebte Urlaubsziele. In Jakarta laden unzählige Streetfood-Köstlichkeiten zum Probieren ein und auf Bali lassen die freundliche Kultur und die traumhaften Strände die Flugzeit schnell vergessen.