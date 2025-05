Malta: Schwesterinsel Comino begrenzt Besucherzahlen

Jeden Sommer zieht die rund drei mal fünf Kilometer große Insel Comino mit ihrer malerischen Blauen Lagune Zehntausende von Reisenden an. Die Zahl der Tagesausflügler mit Booten lag bisher bei rund 10.000 Menschen pro Tag – diese wird nun halbiert. Die Maßnahme soll dazu beitragen, die Umweltbelastung durch überfüllte Strände, Abfallprobleme und Lärmbelästigung zu verringern.

Vom Inseltraum zur Enttäuschung

Trotz ihrer natürlichen Schönheit hat sich Comino für viele Urlauberinnen und Urlauber zuletzt als überlaufen und chaotisch erwiesen. Reiseführerin Joanne Gatt bringt es gegenüber der BBC auf den Punkt: „Sie kommen mit großen Erwartungen – und gehen enttäuscht“. Überfüllte Boote, fehlende Infrastruktur und Müll in der Natur waren zuletzt die Regel, nicht die Ausnahme.

Reaktion auf Druck aus der Bevölkerung

Bereits 2022 hatte die Umweltgruppe „Movimenti Graffiti“ Liegestühle und Sonnenschirme von der Insel entfernt – ein symbolischer Protest gegen die Kommerzialisierung öffentlichen Raums. Auch Umweltschützerinnen und Umweltschützer begrüßen die neue Maßnahme, fordern aber weitergehende Schritte wie ein verbindliches Ticketkontingentsystem und einen umfassenden Nachhaltigkeitsplan.

Reisetipp: Besuch in der Nebensaison

Wer Comino in seiner ursprünglichen Schönheit erleben möchte, sollte einen Besuch in der Nebensaison – etwa zwischen Dezember und Februar – in Betracht ziehen. Dann ist die Blaue Lagune fast menschenleer, das Wasser ruhig und die Natur weitgehend unberührt.