Stromausfall auf der iberischen Halbinsel: Spanien, Portugal und Frankreich betroffen

Gegen 12:30 Uhr kam es in zahlreichen Städten wie Madrid, Barcelona, Lissabon und Porto zu plötzlichen Stromausfällen. In ganz Spanien standen Züge still, U-Bahn-Netze in Madrid und Barcelona fielen aus, Bahnhöfe wie Atocha wurden evakuiert. Auch in Lissabon kam der Metro-Verkehr zum Erliegen. Laut Berichten fielen in einigen Regionen zudem Mobilfunknetze aus. Nach aktuellem Stand sind die Balearen und Kanarischen Inseln nicht betroffen. Allerdings wurden auch im Süden Frankreichs sowie in Teilen Italiens Stromausfälle gemeldet.

Was bedeutet das für Urlauberinnen und Urlauber?

Wer derzeit auf der Iberischen Halbinsel unterwegs ist, sollte sich auf kurzfristige Einschränkungen im Verkehr, in Hotels oder bei der Nutzung von Telekommunikationsdiensten einstellen. Es wird empfohlen, bei Reisen innerhalb der betroffenen Länder längere Fahrzeiten einzuplanen, Reise-Apps aktuell zu halten und gegebenenfalls alternative Verkehrsmittel oder Routen zu prüfen. Die Energieversorger arbeiten daran, die Stromversorgung vollständig wiederherzustellen. Eine offizielle Ursache für den Stromausfall ist zunächst nicht bekannt.