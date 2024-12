Das ändert sich beim Urlaub 2025: Neue Regeln für Reisende

München, 24.12.2024 | 11:24 | ksu

Das Jahr 2025 bringt für Reisende einige bedeutende Änderungen. Von der Einführung digitaler Passbilder über neue Einreisegenehmigungen bis hin zu höheren Vignettenpreisen und neuen Eintrittsgebühren in Venedig – wer gut informiert ist, reist entspannter.



Ab Mai 2025 akzeptieren deutsche Behörden keine Passbilder auf Papier mehr – nur noch digitale Fotos werden angenommen. Diese können direkt bei Passbildautomaten in Ämtern oder von Foto-Studios digital übermittelt werden. Vorab sollte geprüft werden, ob entsprechende Geräte im Bürgeramt verfügbar sind. Eine positive Neuerung: Ab Mai 2025 können Reisepässe direkt nach Hause geliefert werden, sofern die Antragstellenden in Deutschland gemeldet sind.Ab dem 2. April 2025 benötigen Reisende für Großbritannien eine elektronische Reisegenehmigung (ETA), die zehn Pfund (rund zwölf Euro) kostet und zwei Jahre gültig ist. Anträge sind ab dem 5. März möglich. Die Regelung gilt auch für Israel, das ab 2025 ebenfalls eine ETA einführt.Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich 2025 auf gestiegene Vignettenpreise in Österreich einstellen. Die 10-Tages-Vignette kostet künftig 12,40 Euro, die Jahresvignette überschreitet erstmals die 100-Euro-Marke und liegt bei 103,80 Euro. Wer ohne gültige Vignette unterwegs ist, riskiert eine Ersatzmaut von 120 Euro oder eine noch höhere Strafe.Ab Januar 2025 treten Bulgarien und Rumänien dem Schengenraum bei, was Wartezeiten an den Landgrenzen mit Ungarn, Bulgarien und Griechenland deutlich reduzieren dürfte. Ausweispflicht bleibt jedoch bestehen, da stichprobenartige Kontrollen, wie sie derzeit an deutschen Grenzen durchgeführt werden, weiterhin möglich sind.Die Lagunenstadt erhöht ihre Eintrittsgebühr für Tagesbesucherinnen und -besucher. 2025 werden an 54 Tagen zwischen April und Juli zehn Euro Eintritt fällig – doppelt so viel wie im Vorjahr. Wer mehr als vier Tage im Voraus bucht, zahlt weiterhin fünf Euro. Übernachtende Gäste bleiben von der Gebühr ausgenommen, müssen jedoch die Kurtaxe entrichten.Quelle: dpa