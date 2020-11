Einreise: Dominikanische Republik führt E-Ticket ein

München, 20.11.2020 | 15:36 | lvo

Die Dominikanische Republik ordnet die Strukturen zur Ein- und Ausreise neu. Wie das Fachmagazin FVW am Freitag berichtet, gelten in dem Karibikstaat ab dem 29. November 2020 neue Regularien. Eine elektronische Registrierung mittels des sogenannten E-Tickets soll die Prozesse erleichtern.



Urlauber können die Einreiseformalitäten ab dem 29. November bequem von zuhause aus erledigen. Bis spätestens zur Grenzkontrolle muss das neue E-Ticket online ausgefüllt werden. Abrufbar ist die digitale Ein- und Ausreiseregistrierung auf der Website der dominikanischen Regierung . Derzeit ist sie in Englisch und Spanisch erhältlich, an einer deutschen Version wird derzeit gearbeitet. Nach dem Ausfüllen erhalten User einen QR-Code, der von den Behörden bei Ankunft gescannt werden soll. In der Theorie soll der Scan zudem bereits bei der Abfertigung durch die jeweilige Airline getätigt werden. In der Praxis dürfen Urlauber die Online-Registrierung jedoch auch noch nach der Ankunft in dem Karibikstaat über ihr mobiles Endgerät durchführen. Dazu sollen alle Flughäfen des Landes mit WLAN ausgestattet werden.In einer Übergangsphase bis zum 1. Januar 2021 dürfen Urlauber auch noch die bisherige Papierform vorweisen. Ab dem neuen Jahr wird diese dann vollständig durch das neue elektronische Format ersetzt. Die Einreise in die Dominikanische Republik ist derzeit möglich, es werden nur stichprobenartig Corona-Schnelltests durchgeführt. Das Land gilt jedoch als Risikogebiet mit einer bestehenden Reisewarnung. Urlaubsrückkehrer müssen sich demnach anschließend in Deutschland in Quarantäne begeben.