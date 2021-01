England: Testpflicht bei Einreise auf 18. Januar verschoben

München, 14.01.2021 | 16:03 | soe

England fordert nun doch erst ab dem 18. Januar 2021 von allen Einreisenden einen negativen Corona-Test. Mit der längeren Vorlaufzeit wollen die Behörden internationalen Reisenden mehr Zeit geben, sich auf die neuen Bedingungen vorzubereiten. Ursprünglich sollten die verschärften Einreiseregeln in England bereits am 15. Januar um 4 Uhr in Kraft treten.



Einreisende müssen in England ab dem 18. Januar einen negativen Corona-Test vorlegen. © CHECK24/ Volkmann



Quarantäne zusätzlich zum Test



Der verpflichtende Corona-Test ersetzt jedoch nicht die zehntägige Quarantäne, in die sich Einreisende in England schon jetzt begeben müssen. Sie ist auch weiterhin vorgeschrieben und kann frühestens am fünften Tag mit einem weiteren Test verkürzt werden. Von der Testpflicht befreit sind Kinder bis zehn Jahre sowie Fahrer von internationalen Warentransporten. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe von umgerechnet 550 Euro. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind touristische Reisen nach Großbritannien sowie Nordirland derzeit untersagt. Seit dem 13. Januar wird England als Teil Großbritanniens auf der Liste der Virusvarianten-Gebiete des Robert Koch-Instituts geführt. Damit gilt es als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko, wodurch aus England nach Deutschland einreisende Personen strengeren Bestimmungen unterliegen. Wie der britische Verkehrsminister Grant Shapps am 14. Januar kurz nach Mitternacht auf Twitter mitteilte, ist der negative COVID-19-Test erst ab dem 18. Januar um 4 Uhr Ortszeit nötig, um nach England einreisen zu dürfen. Dies gilt nicht nur für ausländische Besucher des Landes, sondern auch für heimkehrende Briten. Gemäß den neuen Einreisebestimmungen darf der Test bei der Ankunft in England nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen und ist bereits vor Reiseantritt vorzuzeigen. Für die Kontrolle zuständig ist die Airline beziehungsweise das Bahn- oder Fährunternehmen. Es ist zu erwarten, dass die weiteren Landesteile des Vereinigten Königreiches – Schottland, Wales und Nordirland – zeitnah ähnliche Bestimmungen erlassen.Der verpflichtende Corona-Test ersetzt jedoch nicht die zehntägige Quarantäne, in die sich Einreisende in England schon jetzt begeben müssen. Sie ist auch weiterhin vorgeschrieben und kann frühestens am fünften Tag mit einem weiteren Test verkürzt werden. Von der Testpflicht befreit sind Kinder bis zehn Jahre sowie Fahrer von internationalen Warentransporten. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe von umgerechnet 550 Euro. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind touristische Reisen nach Großbritannien sowie Nordirland derzeit untersagt. Seit dem 13. Januar wird England als Teil Großbritanniens auf der Liste der Virusvarianten-Gebiete des Robert Koch-Instituts geführt. Damit gilt es als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko, wodurch aus England nach Deutschland einreisende Personen strengeren Bestimmungen unterliegen.

Weitere Nachrichten über Reisen

14.01.2021 Kanaren: Corona-Fälle auf Lanzarote und Gran Canaria steigen Auf den Kanarischen Inseln verzeichnen Lanzarote und Gran Canaria inzwischen eine höhere Infektionsrate als Teneriffa. Letztere war bisher die am stärksten betroffene Kanareninsel. Auf den Kanarischen Inseln verzeichnen Lanzarote und Gran Canaria inzwischen eine höhere Infektionsrate als Teneriffa. Letztere war bisher die am stärksten betroffene Kanareninsel.

14.01.2021 RKI weist Virusvarianten-Gebiete mit Corona-Mutationen einzeln aus Das Robert Koch-Institut weist seit dem 13. Januar die Länder und Regionen einzeln aus, welche von Mutationen des Coronavirus betroffen sind. Derzeit trifft es Irland, Südafrika und Großbritannien. Das Robert Koch-Institut weist seit dem 13. Januar die Länder und Regionen einzeln aus, welche von Mutationen des Coronavirus betroffen sind. Derzeit trifft es Irland, Südafrika und Großbritannien.

14.01.2021 Portugal: Corona-Lockdown ab 15. Januar verschärft Portugal steht erneut ein harter Lockdown bevor. Zu dieser Maßnahme greift die Regierung des Landes wegen derzeit stark steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Portugal steht erneut ein harter Lockdown bevor. Zu dieser Maßnahme greift die Regierung des Landes wegen derzeit stark steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus.

14.01.2021 Schweiz verschärft Corona-Maßnahmen bis Ende Februar Die Schweiz führt strengere Corona-Maßnahmen ein, die bis Ende Februar in Kraft bleiben sollen. So müssen die meisten Geschäfte schließen, Skigebiete bleiben hingegen offen. Die Schweiz führt strengere Corona-Maßnahmen ein, die bis Ende Februar in Kraft bleiben sollen. So müssen die meisten Geschäfte schließen, Skigebiete bleiben hingegen offen.