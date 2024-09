Frankreich: Bahnstreik im September

München, 18.09.2024 | 14:43 | ksu

Für Reisende in Frankreich wird der Bahnverkehr im September 2024 voraussichtlich erheblich beeinträchtigt. Mehrere Gewerkschaften des Beförderungsunternehmens RATP haben für Dienstag, den 24. September 2024, einen Streik angekündigt, der insbesondere die stark frequentierte RER-Linie B betreffen könnte. Reisende sollten sich über mögliche Verspätungen und Zugausfälle informieren.



Streik des Bahnpersonals auf frequentierter Flughafen-Linie in Paris.

Fahrgäste der französischen Bahn müssen im Zeitraum von Montag, dem 23. September ab 23 Uhr, bis Mittwoch, den 25. September um 6 Uhr, mit weitreichenden Einschränkungen im Schienenverkehr rechnen. Die konkreten Auswirkungen des Streiks auf den Verkehr werden voraussichtlich 24 bis 48 Stunden vor Streikbeginn bekannt gegeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass insbesondere die Linie B der RER erhebliche Störungen erfahren wird. Damit dürften vor allem Verbindung in und um Paris sowie zum Flughafen Charles de Gaulle betroffen sein. Zugausfälle und Verspätungen sind zu erwarten. Vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aufgrund organisatorischer Umstellungen ebenfalls zu Einschränkungen kommen. Die Apps Île-de-France Mobilités, Transilien, RATP sowie die Website SNCF Connect bieten aktuelle Informationen zu Ausfällen und Verspätungen.Der Streik wird von vier Gewerkschaften des Verkehrsbetreibers RATP getragen, zu denen die CGT, FO, La Base und UNSA gehören, die in einer Erklärung vom 16. September 2024 ihre Maßnahmen ankündigten. Auslöser des Streiks sind laut Bekanntmachung der Gewerkschaften die „unangemessenen Kontroll- und Interventionsverfahren“, die von Sicherheitsteams des RATP während der Fahrten gegen das Zugpersonal durchgeführt werden. Die Gewerkschaften fordern in ihrer Ankündigung ein Ende der als „entwürdigend“ empfundenen Kontrollen.Fahrgäste, die diesen Herbst auf den öffentlichen Personenverkehr in Frankreich setzen, sollten sich vor Reiseantritt über aktuelle Zugpläne informieren. Neben den angekündigten Streiks kommen auf Reisende auch Modernisierungsarbeiten auf der Linie B zu, die in diesem Herbst zu zusätzlichen Beeinträchtigungen führen können.