Corona-Risikogebiete in Frankreich: Reisewarnung für Paris und Côte d’Azur

München, 25.08.2020 | 08:16 | lvo

In Frankreich stiegen die Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus zuletzt an. Am 24. August 2020 erklärte das Robert-Koch-Institut die Île-de-France mit der Hauptstadt Paris sowie die Urlaubsregion Provence-Alpes-Côte d’Azur zum Risikogebiet. Für beide Gebiete hat das Auswärtige Amt zudem eine Reisewarnung ausgesprochen.



Für die Côte d'Azur und Paris in Frankreich gilt seit dem 24. August eine Reisewarnung.



In der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur befinden sich zahlreiche beliebte Urlaubsziele wie die Provence oder die französische Riviera selbst mit ihren Städten Antibes, Cannes, Nizza und Saint-Tropez. Neben der Île-de-France und der Côte d’Azur gilt das französische Überseegebiet Französisch Guyana in Südamerika seit dem 21. August als Risikogebiet. Urlauber, die aus einem Corona-Risikogebiet zurückkehren, sind verpflichtet, sich einem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-19 zu unterziehen. Bis das Ergebnis vorliegt, gilt eine häusliche Quarantäne. In einigen Bundesländern ist ein zweiter Test verpflichtend. So kann in Mecklenburg-Vorpommern die Isolationszeit von zwei Wochen nur verkürzt werden, wenn ein zweiter COVID-Test durchgeführt wird.In der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur befinden sich zahlreiche beliebte Urlaubsziele wie die Provence oder die französische Riviera selbst mit ihren Städten Antibes, Cannes, Nizza und Saint-Tropez. Neben der Île-de-France und der Côte d’Azur gilt das französische Überseegebiet Französisch Guyana in Südamerika seit dem 21. August als Risikogebiet.

