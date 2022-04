Griechenland schafft Corona-Zertifikate zum 1. Mai ab

München, 13.04.2022 | 08:33 | soe

Griechenland bereitet sich auf einen Sommer ohne Corona-Zertifikate vor. Ab dem 1. Mai wird die Pflicht zum Vorzeigen eines Impf-, Genesungs- oder Testbescheids weitgehend entfallen, wie Gesundheitsminister Thanos Plevris ankündigte. Sie sind dann nicht mehr für den Besuch von Restaurants, Bars und Veranstaltungen nötig, zudem soll ab Juni die Maskenpflicht enden. Ab September steht die Maßnahme jedoch laut Plevris erneut zur Debatte.



Am heutigen Mittwoch hat Griechenlands Gesundheitsminister Thanos Plevris die Lockerung der Corona-Maßnahmen ab dem 1. Mai konkretisiert. Demnach müssen die Impf-, Genesungs- oder Testbescheide ab dem kommenden Monat nicht mehr vorgelegt werden, um Bars, Restaurants, Cafés und andere Veranstaltungsorte innerhalb Griechenlands zu betreten. Dies gilt für Einheimische ebenso wie für Touristinnen und Touristen in den betreffenden Innen- und Außenbereichen. Zudem dürfen Veranstaltungsorte ab dem 1. Mai wieder mit voller Kapazität betrieben werden. Ab dem 1. Juni soll darüber hinaus die Maskenpflicht in Griechenland entfallen, diesbezüglich werden jedoch in Kürze noch einige Ausnahmen veröffentlicht. Die Regelung gilt zunächst bis zum 31. August 2022, anschließend soll über das weitere Vorgehen gemäß der herrschenden Corona-Lage entschieden werden. Ob die 3G-Nachweispflicht beziehungsweise die Vorlage des digitalen COVID-Zertifikats der EU für die Einreise nach Griechenland weiter erforderlich bleibt, wollen die griechischen Behörden in den kommenden Tagen prüfen. Bis auf Weiteres wird ein entsprechendes Dokument von allen Einreisenden ab fünf Jahren verlangt.Am Dienstag bestätigte der griechische Gesundheitsminister in einem Interview mit der Zeitung Proto Thema, dass die Regierung ab dem 1. Mai keine Impfnachweise oder alternative Zertifikate mehr für den Zutritt zu öffentlichen Innenräumen fordern werde. Damit soll mit dem Beginn der Tourismussaison der Zugang zu vielen Aktivitäten für Urlauber und Urlauberinnen deutlich vereinfacht werden. Plevris betonte jedoch, dass es sich um eine vorübergehende Aussetzung der Kontrollmaßnahmen handelt und ab September erneut überprüft werden soll, ob eine Wiedereinführung notwendig ist. In den vergangenen Pandemiejahren waren die Infektionszahlen während der kalten Jahreszeit deutlich angestiegen, bei einer ähnlichen Entwicklung könnten auch in diesem Jahr die Zugangsbeschränkungen zurückkehren.Noch äußerte sich der Minister nicht zu den Details der Lockerungen. So bleibt zunächst ungeklärt, ob der Entfall der 3G-Regel auch für die Einreise nach Griechenland gelten soll. Derzeit fordert das beliebte Urlaubsland noch von allen Einreisenden aus der Europäischen Union ab fünf Jahren den Nachweis über eine Corona-Impfung, -Genesung oder ein negatives Testergebnis. Zudem greift in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens eine Zutrittsbeschränkung: Die Innenbereiche von Restaurants und Cafés, Museen, Clubs und Kinos sind ausschließlich Geimpften und Genesenen vorbehalten. Im Einzelhandel sowie in Behörden und Banken herrscht eine 3G-Regelung, sodass auch negativ Getestete eintreten dürfen. Wo die Pflicht zum Vorzeigen eines Zertifikats konkret entfallen soll und in welchen Ausnahmefällen sie weiterhin gilt, will Thanos Plevris am Mittwoch oder Donnerstag verkünden. Laut Aussage des Generalsekretärs des Gesundheitsministeriums, Marios Themistokleous, erfolgt dann die Bekanntgabe des Fahrplans an Maßnahmen und Lockerungen, die über den Sommer bis zum September in Kraft treten. Er betonte jedoch bereits, dass die Erleichterungen sowohl für Geimpfte als auch für Ungeimpfte gelten sollen.Wer bereits zu Ostern nach Griechenland reist, muss für die Einreise noch einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test vorlegen und unterliegt auch den inländischen 2G- beziehungsweise 3G-Beschränkungen. Jedoch hat Griechenland bereits jetzt einige Bedingungen gelockert. So müssen Reisende seit dem 15. März kein Einreiseformular (Passenger Locator Form, kurz PLF) mehr ausfüllen. Außerdem wurde die Gültigkeit von Impf- und Genesungszertifikaten im Inland am 4. April an den EU-Standard angepasst. Impfnachweise werden nun ohne Auffrischungsdosis neun Monate lang anerkannt, Genesungsbescheinigungen sechs Monate. Diese Fristen galten für die Einreise nach Griechenland bereits zuvor, waren bei Zugangsbeschränkungen im Inland allerdings verkürzt.