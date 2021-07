Griechenland: Corona-Label für Restaurants und Bars

München, 19.07.2021 | 11:36 | lvo

Griechenland hat am 16. Juli 2021 ein spezielles Corona-Siegel für Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen und die Gastronomie eingeführt. Wie das Nachrichtenportal Greek Travel Pages berichtet, weist das Corona-frei-Label Kunden darauf hin, welche Sicherheitsprotokolle und Gesundheitsmaßnahmen in dem Lokal bestehen. Das Siegel gibt es in drei Varianten.



Griechenland führt Corona-Labels für Gastronomie und Freizeiteinrichtungen ein. © covidfree.gov.gr



Weitere Corona-Labels für Griechenland



Ein weiteres Siegel zeigt eine Spritze und verdeutlicht Kunden, dass alle Mitarbeiter dieses Lokals vollständig immunisiert sind. Zusätzlich gibt es ein Label, das in blauer und orangefarbener Schrift auf weißem Untergrund darauf hinweist, dass dieses Lokal sowohl vollständig geimpfte und genesene als auch ungeimpfte Kunden mit einem negativen COVID-Test empfängt. Der Test darf dabei höchstens 72 Stunden (PCR-Test) oder höchstens 48 Stunden (Antigen-Schnelltest) alt sein. In Lokalen mit diesem Label gibt es separierte Abteilungen für geimpfte und nicht geimpfte Gäste, auf den Toiletten herrscht Maskenpflicht. Zudem dürfen Gäste auch hier nur an Sitzplätzen bedient werden. Zu beachten ist jedoch, dass dieses Siegel für Innenräume gastronomischer Betrieben derzeit nicht verwendet werden darf: Vom 16. Juli bis 31. August dürfen sich ausschließlich Geimpfte in gastronomischen Innenräumen aufhalten. Innenräume müssen demnach entweder mit dem „COVID free“-Siegel ausgewiesen werden und somit nur Geimpfte und Genesene empfangen – oder ganz geschlossen bleiben.



Verpflichtung zur Kontrolle



Gastronomische Betriebe sind ihrerseits dazu verpflichtet, den Status der Gäste zu prüfen. Dazu dient die neue Regierungsapp Covid Free GR. Mit dieser wird das von Gästen vorgelegte Dokument gescannt und auf Validität geprüft. Ist ein Kunde vollständig geimpft oder vom Coronavirus genesen, zeigt die App einen grünen Bildschirm an. Bei Gästen mit Negativ-Test verfärbt sich das Display gelb. Wenn die App ein rotes Symbol anzeigt, ist das vom Gast vorgelegte Dokument falsch oder ungültig. Das Label mit der Aufschrift „COVID free“ weist auf ein corona-freies Lokal hin. Diese Einrichtungen gewähren ausschließlich vollständig Geimpften und Genesenen Zutritt. Es gilt eine maximale Auslastung von 85 Prozent und Gäste müssen an einem Sitzplatz bewirtet werden. Kunden müssen ihren entsprechenden Nachweis vor dem Zutritt zum Lokal vorlegen. Gastronomen mit Außenbereichen können wählen, ob sie diese als corona-frei betreiben wollen. Kinder dürfen eine mit diesem Siegel deklarierte Lokalität nur mit einem negativen Selbsttest betreten, der durch einen Elternteil attestiert wurde.Ein weiteres Siegel zeigt eine Spritze und verdeutlicht Kunden, dass alle Mitarbeiter dieses Lokals vollständig immunisiert sind. Zusätzlich gibt es ein Label, das in blauer und orangefarbener Schrift auf weißem Untergrund darauf hinweist, dass dieses Lokal sowohl vollständig geimpfte und genesene als auch ungeimpfte Kunden mit einem negativen COVID-Test empfängt. Der Test darf dabei höchstens 72 Stunden (PCR-Test) oder höchstens 48 Stunden (Antigen-Schnelltest) alt sein. In Lokalen mit diesem Label gibt es separierte Abteilungen für geimpfte und nicht geimpfte Gäste, auf den Toiletten herrscht Maskenpflicht. Zudem dürfen Gäste auch hier nur an Sitzplätzen bedient werden. Zu beachten ist jedoch, dass dieses Siegel für Innenräume gastronomischer Betrieben derzeit nicht verwendet werden darf: Vom 16. Juli bis 31. August dürfen sich ausschließlich Geimpfte in gastronomischen Innenräumen aufhalten. Innenräume müssen demnach entweder mit dem „COVID free“-Siegel ausgewiesen werden und somit nur Geimpfte und Genesene empfangen – oder ganz geschlossen bleiben.Gastronomische Betriebe sind ihrerseits dazu verpflichtet, den Status der Gäste zu prüfen. Dazu dient die neue Regierungsapp Covid Free GR. Mit dieser wird das von Gästen vorgelegte Dokument gescannt und auf Validität geprüft. Ist ein Kunde vollständig geimpft oder vom Coronavirus genesen, zeigt die App einen grünen Bildschirm an. Bei Gästen mit Negativ-Test verfärbt sich das Display gelb. Wenn die App ein rotes Symbol anzeigt, ist das vom Gast vorgelegte Dokument falsch oder ungültig.

Weitere Nachrichten über Reisen

19.07.2021 Mallorca: Maskenpflicht und neue Beschränkungen möglich Mallorca will aufgrund steigender Inzidenzzahlen offenbar neue Beschränkungen einführen. Zur Debatte steht auch die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Freien. Mallorca will aufgrund steigender Inzidenzzahlen offenbar neue Beschränkungen einführen. Zur Debatte steht auch die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Freien.

19.07.2021 Thailand: Ausgangssperre in Bangkok bis 2. August verlängert Thailand hat die nächtliche Ausgangssperre in Bangkok bis mindestens zum 2. August ausgedehnt. Zudem werden zahlreiche Inlandsflüge eingestellt und öffentliche Verkehrsmittel beschränkt. Thailand hat die nächtliche Ausgangssperre in Bangkok bis mindestens zum 2. August ausgedehnt. Zudem werden zahlreiche Inlandsflüge eingestellt und öffentliche Verkehrsmittel beschränkt.

19.07.2021 Mauritius: Urlaub seit 15. Juli für Geimpfte wieder möglich Am 15. Juli hat sich Mauritius wieder für den Tourismus geöffnet. Ausländische Reisende müssen sich allerdings an strikte Auflagen halten, unter anderem dürfen vorerst nur Geimpfte einreisen. Am 15. Juli hat sich Mauritius wieder für den Tourismus geöffnet. Ausländische Reisende müssen sich allerdings an strikte Auflagen halten, unter anderem dürfen vorerst nur Geimpfte einreisen.

19.07.2021 Katalonien: Ausgangssperre in Barcelona verhängt In Katalonien ist ab sofort eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Betroffen ist auch die Großstadt Barcelona. In Katalonien ist ab sofort eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Betroffen ist auch die Großstadt Barcelona.