Griechenland-Urlaub: Hotels im August ausgebucht

München, 20.07.2022 | 13:17 | soe

In Griechenland ist an den klassischen Touristenzielen für den Monat August so gut wie kein freies Hotelzimmer mehr zu finden. Nach einem Bericht der Griechenland Zeitung wurden die Buchungsrekorde aus dem Vorpandemiejahr 2019 teils sogar gebrochen, insbesondere familienfreundliche Unterkünfte gelten im kommenden Monat als ausgebucht. Am beliebtesten sind die Inseln Zakynthos, Rhodos und Santorini.



Grund für die Preissteigerungen



Viele Hotelzimmer wurden bereits vor der jetzigen Inflationswelle gebucht, zu damals noch günstigeren Preisen. Um die inzwischen entstandenen Mehrkosten für Energie und Lebensmittel auszugleichen, werden die Tarife für die noch verfügbaren Zimmer deutlich angehoben. So liegen die Zimmerpreise im Juli und August für Mykonos oder in dem beliebten Ort Oia auf Santorini bei 160 Euro pro Nacht aufwärts. Auch die beliebten Ziele Kefalonia, Korfu und Kreta verzeichnen signifikante Preissteigerungen, auf den Ionischen Inseln ist nahezu kein Hotelzimmer mehr zu bekommen.



Ausweichmöglichkeiten in Griechenland



Noch immer buchbare Optionen finden sich in den Regionen, die bislang unter dem Radar des internationalen Massentourismus geblieben sind. So gibt es auf der Insel Euböa nach wie vor freie Kapazitäten, auch in Messenien und Nafplio auf dem Peloponnes sind noch Hotelzimmer vakant. Wer auf den bekannteren Kykladeninseln Santorini oder Mykonos keine Unterkunft mehr bekommen hat, sollte es auf der etwas weniger gehypten Schwesterinsel Naxos versuchen. In jedem Fall lohnt es sich, die noch verfügbaren Hotelzimmer bei einem Vergleichsportal wie CHECK24 zu vergleichen, um den wirklich besten Preis für die gewünschte Leistung zu finden. Durch die hohe Nachfrage sind viele europäische Ziele in der Hauptreisezeit bereits jetzt völlig ausgelastet. Neben Griechenland haben die Küstenregionen der Insel Sardinien sowie rund um Neapel, die zu Portugal gehörenden Azoren und die Baleareninsel Menorca im August so gut wie keine Kapazitäten mehr. Wer doch noch eines der wenigen verbliebenen Zimmer buchen möchte, muss sich auf spürbare Preissteigerungen einstellen. Bereits seit Anfang Juli sei es schwierig gewesen, kurzfristig noch eine Urlaubsunterkunft zu finden.Viele Hotelzimmer wurden bereits vor der jetzigen Inflationswelle gebucht, zu damals noch günstigeren Preisen. Um die inzwischen entstandenen Mehrkosten für Energie und Lebensmittel auszugleichen, werden die Tarife für die noch verfügbaren Zimmer deutlich angehoben. So liegen die Zimmerpreise im Juli und August für Mykonos oder in dem beliebten Ort Oia auf Santorini bei 160 Euro pro Nacht aufwärts. Auch die beliebten Ziele Kefalonia, Korfu und Kreta verzeichnen signifikante Preissteigerungen, auf den Ionischen Inseln ist nahezu kein Hotelzimmer mehr zu bekommen.Noch immer buchbare Optionen finden sich in den Regionen, die bislang unter dem Radar des internationalen Massentourismus geblieben sind. So gibt es auf der Insel Euböa nach wie vor freie Kapazitäten, auch in Messenien und Nafplio auf dem Peloponnes sind noch Hotelzimmer vakant. Wer auf den bekannteren Kykladeninseln Santorini oder Mykonos keine Unterkunft mehr bekommen hat, sollte es auf der etwas weniger gehypten Schwesterinsel Naxos versuchen. In jedem Fall lohnt es sich, die noch verfügbaren Hotelzimmer bei einem Vergleichsportal wie CHECK24 zu vergleichen, um den wirklich besten Preis für die gewünschte Leistung zu finden.

