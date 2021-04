Griechenland: Keine Quarantäne ab 14. Mai für Urlauber

München, 12.04.2021 | 14:35 | soe

Griechenland verzichtet ab dem 14. Mai auf die verpflichtende Quarantäne für Einreisende. Wer aus einem EU-Staat sowie ausgewählten weiteren Ländern einreist, benötigt dann nur noch einen Impfnachweis oder einen negativen PCR-Test. Gemäß einer Mitteilung der griechischen stellvertretenden Tourismusministerin Sofia Zacharaki gegenüber einem griechischen Fernsehsender soll die neue Regelung vor allem für Urlauber die Einreise erleichtern.



Mit den gelockerten Einreiseregeln ebnet Griechenland weiter den Weg in einen Neustart des Tourismus. Wer eine der beiden genannten Einreisevoraussetzungen erfüllt, darf sich ohne Isolationszeit sofort frei im Land bewegen. Bereits seit März können Personen aus Israel quarantänefrei nach Griechenland einreisen, sie benötigen dafür ein Impfzertifikat sowie einen negativen PCR-Test. Griechenland gehörte zu den ersten Fürsprechern eines in der Europäischen Union allgemein anerkannten Impfpasses, um die Reisefreiheit unter kontrollierten Bedingungen wiederherzustellen. Mit dem digitalen grünen Pass arbeitet die EU derzeit an einer Umsetzung dieser Lösung, er soll ab Juni 2021 verfügbar sein.Nach Ostern hatten die griechischen Behörden mehrere Corona-Maßnahmen in einem Großteil des Landes gelockert. So durften außer in den besonders von der Pandemie betroffenen Regionen die Einzelhandelsgeschäfte wieder den Betrieb aufnehmen und Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung empfangen. Seit dem 12. April wurde dies auch den Läden in Thessaloniki und Achaia wieder gestattet, lediglich im Bezirk Kozani im Norden Griechenlands bleibt der Einzelhandel noch geschlossen. Zudem ist es den Griechen seit dem 3. April wieder erlaubt, an den Wochenenden als Familie oder Gruppe von maximal drei Personen zwischen den Gemeinden zu reisen.Während Griechenland derzeit vom Robert Koch-Institut gesamtheitlich als Corona-Risikogebiet eingestuft wird, sind mehrere Inseln von den griechischen Behörden bereits als corona-frei deklariert. Die dort lebende Bevölkerung wurde bereits vollständig geimpft. Zu den corona-freien Inseln zählen Fourni, Inoussos, Kalamos, Kastellorizo, Kastos, Meganissi, Psara und Thymäna, die dank ihrer abgeschiedenen Lage ohnehin nur wenige Infektionsfälle verzeichnet hatten.