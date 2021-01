Island: Einreise ohne Quarantäne mit Corona-Impfung

München, 21.01.2021 | 09:39 | soe

Island erlaubt Personen mit Corona-Impfung ab sofort eine Einreise ohne Quarantäne oder Corona-Test. Dafür muss an der Grenze jedoch ein offizielles Impfzertifikat vorgezeigt werden, das bestimmte Daten enthält. Island ist derzeit kein Corona-Risikogebiet.



Kann ein Reisender einen entsprechenden Impfnachweis vorlegen, entfällt für ihn in Island nicht nur die Quarantänepflicht, sondern er muss auch keinen Corona-Testbescheid vorlegen. Wie das isländische Gesundheitsministerium auf seiner Homepage mitteilt, muss die Impfbescheinigung auf Isländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Englisch oder Französisch ausgefertigt sein. Sie muss auf den gleichen Vor- und Nachnamen ausgestellt sein, die auch in den Reisedokumenten des Inhabers stehen. Darüber hinaus sind die Angabe des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit, der Passnummer und die Bezeichnung der Krankheit, gegen die geimpft wurde, nötig. Auch zur Impfung selbst werden Details erhoben: Hier muss insbesondere die Vollständigkeit des Impfschutzes nachgewiesen werden. So müssen die Ankommenden beide Impfdosen erhalten haben, also beim Impfstoff von Pfizer-Biontech zwei Impfungen mit Abstand von 19 bis 42 Tagen beziehungsweise beim Wirkstoff von Moderna zwei Dosen mit Abstand von mindestens 28 Tagen. Bislang akzeptiert Island nur diese beiden Impfstoffe. Auf dem Impfdokument anzugeben sind außerdem der Hersteller sowie die Chargennummer des Impfstoffs und Informationen zum Aussteller des Zertifikats.Da Island aus deutscher Sicht momentan kein Corona-Risikogebiet ist, wäre für Personen mit vollständiger Impfung ein Urlaub gänzlich ohne Quarantänezeit möglich. Diese fällt bei der Rückreise nach Deutschland nur für Einreisende aus Risikogebieten an. Island erlaubt darüber hinaus auch Personen, die nachweislich von einer Corona-Infektion genesen sind, die Einreise ohne Quarantäne und Test.