Italien beendet Maskenpflicht im Freien

München, 09.02.2022 | 08:55 | lvo

In Italien treten ab dem kommenden Freitag, 11. Februar, einige Lockerungen der bestehenden Corona-Maßnahmen in Kraft. So entfällt die Maskenpflicht im Freien. Wie Reise vor 9 berichtet, sollen auch Diskotheken ab diesem Tag wieder öffnen.



In Italien muss ab Freitag kein Mund-Nase-Schutz mehr im Freien getragen werden. Künftig gilt die Maskenpflicht nur noch dort, wo größere Menschenansammlungen zu erwarten sind. Im Dezember war die Pflicht zum Tragen einer Maske aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus wiedereingeführt worden. In Innenräumen bleibt die Regelung weiterhin bestehen. Zudem dürfen Diskotheken und Nachtclubs ab dem kommenden Freitag wieder öffnen. Die Lockerungen sind Teil der neuen Corona-Verordnung, die vom 11. Februar bis Ende März wirksam ist.Die Einreise nach Italien erfolgt seit Anfang Februar nach dem 3G-Prinzip. Touristinnen und Touristen müssen entweder eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test nachweisen. Im öffentlichen Leben sind diese Nachweise ebenfalls für einen Großteil der Dienstleistungen und Infrastrukturen vorgeschrieben. Der Zutritt zu Hotels und Gastronomie erfolgt allerdings weiterhin mit dem italienischen „Super Green Pass“ nach dem 2G-Prinzip. Gäste benötigen demnach ein höchstens sechs Monate altes Impf- oder Genesungszertifikat, um in Unterkünften einchecken und Restaurants besuchen zu dürfen. Eine Lockerung wurde hierbei jedoch zugunsten ausländischer Reisender eingeführt: Ist der Impf- oder Genesungsnachweis älter als sechs Monate, dürfen Reisende unter Vorlage eines zusätzlichen negativen Testergebnisses trotzdem Hotels und Gastronomie besuchen.Ministerpräsident Mario Draghi sieht eine Entspannung der Corona-Lage im Land. Die Infektionszahlen seien günstig, binnen zwei Wochen sank die Sieben-Tage-Inzidenz von über 2.000 auf 1.127 (Stand: 8. Februar 2022). Zudem verzeichnet Italien eine der höchsten Impfquoten in Europa: Fast 90 Prozent der Menschen über zwölf Jahren sind bereits vollständig immunisiert. Angesichts der positiven Entwicklung der pandemischen Lage zieht die italienische Regierung auch die Aufhebung des derzeit bestehenden Ausnahmezustands in Betracht. Gesundheitsstaatssekretär Andrea Costa stellte dafür Ende März als Termin in Aussicht. Der Ausnahmezustand in Italien gilt seit etwa zwei Jahren.