Italien führt Quarantänepflicht für Deutsche ein

München, 04.12.2020 | 12:47 | soe

Italien verhängt ab dem 21. Dezember 2020 eine Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus dem Ausland. Sie soll über Weihnachten und Neujahr bis zum 6. Januar gelten. Außerdem werden alle Skigebiete des Landes bis zu diesem Datum geschlossen.



Per Dekret hat die italienische Regierung den Quarantänebeschluss bekanntgegeben. Die Isolationspflicht gilt demnach für einen Zeitraum von zehn Tagen. Sie muss zum einen von Ausländern absolviert werden, die nach Italien einreisen, als auch von Italienern, die nach einem Auslandsaufenthalt in ihr Heimatland zurückkehren. Zudem verkündete der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte, dass die landesweite nächtliche Ausgangssperre zwischen 5 und 22 Uhr weiterhin in Kraft bleibt. An Silvester wird sie sogar noch verschärft, so dürfen die Bürger in Italien am 31. Dezember von 22 Uhr bis 7 Uhr am Neujahrstag nicht ohne triftigen Grund vor die Tür. Ebenfalls verlängert wird die Regelung an den Schulen: Die höheren Klassen werden weiterhin online unterrichtet und sollen frühestens ab dem 7. Januar 2021 schrittweise in die Klassenräume zurückkehren.Im puncto Wintersport ergreift Italien sogar zu strengeren Maßnahmen als sein nördlicher Nachbar Österreich und schließt seine Skigebiete landesweit bis zum 6. Januar. Die Alpenrepublik hatte verkündet, die Skilifte bereits ab dem 24. Dezember wieder in Betrieb zu setzen. Da allerdings auch in Österreich dann eine Quarantänepflicht für fast alle ausländischen Einreisenden gilt und zusätzlich die Hotels noch bis Mitte Januar geschlossen bleiben, werden die Wintersportgebiete im Land über Weihnachten und den Jahreswechsel nur für Einheimische nutzbar sein. Die Schweiz hingegen will ihre Skigebiete geöffnet lassen und für die meisten europäischen Länder auch keine Quarantänemaßnahmen verhängen.