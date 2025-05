Griechenland: 48-Stunden-Taxi-Streik in Athen – Was Reisende jetzt wissen müssen

Der zweitägige Taxi-Streik in Athen betrifft vor allem Touristinnen und Touristen, die am 28. oder 29. Mai 2025 per Flugzeug an- oder abreisen. Denn insbesondere Fahrten zwischen dem Flughafen Athen und dem Stadtzentrum sind von Ausfällen betroffen – in beide Richtungen. Auch Kreuzfahrtgäste am Hafen von Piräus sollten sich auf Einschränkungen einstellen. Bereits am 15. Mai hatte ein landesweiter Taxi-Streik für Einschränkungen gesorgt. Der aktuelle Protest in Athen richtet sich erneut gegen gesetzlich festgelegte Fixpreise für Flughafentransfers sowie die Bevorzugung von Plattformanbietern wie Uber.

Was sollten Reisende in Athen wissen?

Da viele Taxis nicht im Einsatz sind, kann es zu längeren Wartezeiten bei Bussen oder der Metro kommen. Reisenden wird empfohlen, ausreichend Zeit für den Transfer einzuplanen oder sich rechtzeitig über Alternativen zu informieren. Auch Hotels oder Reiseleitungen vor Ort bieten häufig Unterstützung an.