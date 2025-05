Helmpflicht in Thailand: Polizei führt ab Juni strenge Kontrollen durch

Gerade auf beliebten Inseln wie Phuket, Koh Samui oder Koh Phangan nutzen viele Reisende Motorroller, oft auch ohne Helm. Das neue Gesetz verpflichtet jedoch sowohl Fahrerin oder Fahrer als auch Mitfahrende ausnahmslos zum Tragen eines Motorradhelms – unabhängig vom Fahrzeug, Alter oder Fahrstil. Die Polizei kündigte an, gezielt an Unfall-Hotspots und in der Nähe von Schulen zu kontrollieren.

Was bedeutet die Helmpflicht für Touristinnen und Touristen?

Wer in Thailand einen Roller mietet, sollte dringend auf die korrekte Schutzausrüstung achten. Neben der Helmpflicht gelten auch Versicherungspflichten – bei Unfällen ohne Helm kann der Versicherungsschutz entfallen. Urlauberinnen und Urlauber sollten daher nur geprüfte Verleiher nutzen und sich beim Hotel oder der Reiseleitung über lokale Vorschriften informieren. Bei wiederholten Verstößen drohen verschärfte Strafen oder im schlimmsten Fall die Beschlagnahmung des Fahrzeugs.