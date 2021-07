Kroatien beschränkt Gültigkeit von Corona-Impfungen

München, 26.07.2021 | 09:46 | soe

Kroatien limitiert die Gültigkeitsdauer von Corona-Impfbescheinigungen, welche zur Einreise vorgelegt werden. Wie das Innenministerium des Adria-Staates in den Einreisebestimmungen definiert, werden als Nachweis eines Impfschutzes nur noch maximal 210 Tage alte Zertifikate anerkannt. Gezählt wird die Frist ab dem Erhalt der finalen Impfdosis.



Kroatien erkennt Impfzertifikate nur 210 Tage nach Gabe der letzten Dosis an.

Seit dem 1. Juli erlaubt Kroatien die Einreise nur noch mit dem Nachweis über eine Genesung, einen aktuellen negativen Corona-Test oder eine Impfung. Dabei werden jedoch sowohl für Erstgeimpfte, als auch für Personen mit vollständigem Impfschutz zeitliche Beschränkungen gesetzt: Wer mit den Impfstoffen der Anbieter Biontech/Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya oder Sinopharm geimpft wurde und beide nötige Dosen erhalten hat, darf im Anschluss an die finale Impfdosis für 210 Tage nach Kroatien einreisen. Ist der Impfnachweis älter als diese knapp sieben Monate, müssen die Einreisenden zusätzlich einen negativen Corona-Test nachweisen. Bei Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist die testfreie Einreise zwischen 14 und 210 Tage nach Erhalt der Einzeldosis erlaubt.Wer erst eine von zwei nötigen Impfungen bekommen hat, darf in einem definierten Zeitraum ohne zusätzlichen Corona-Test nach Kroatien einreisen. Bei verwendeten Wirkstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna und Gamaleya muss die Erstimpfung mindestens 22 und höchstens 42 Tage vor der Ankunft zurückliegen, bei einer Gabe des Impfstoffs von Astrazeneca mindestens 22 und maximal 84 Tage. Von einer Corona-Infektion Genesene und anschließend mindestens einmalig Geimpfte dürfen bis zu 210 Tage nach der Erstimpfung testfrei die Grenze übertreten. Ungeimpften Genesenen ist die Einreise mit einem entsprechenden Genesungsnachweis oder dem positiven Corona-Testergebnis gestattet, das mindestens elf und höchstens 180 Tage alt ist.Personen, die weder gegen das Coronavirus geimpft noch von einer Infektion genesen sind, benötigen für die Einreise nach Kroatien ein aktuelles negatives Testergebnis. Hierfür werden höchstens 72 Stunden alte PCR-Tests und maximal 48 Stunden alte Antigen-Schnelltests anerkannt. Alternativ kann der Test direkt bei Einreise auf eigene Kosten nachgeholt werden, in diesem Fall müssen sich die Reisenden jedoch bis zum Erhalt des Ergebnisses in Selbstisolation begeben.