Lichtfest in Leipzig: 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution

München, 27.09.2024 | 16:23 | ksu

Leipzig feiert am 9. Oktober 2024 den 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution mit dem traditionellen Lichtfest. Auf dem gesamten Innenstadtring erwartet die Besucher und Besucherinnen ein spektakuläres Programm, das die historischen Ereignisse von 1989 lebendig werden lässt. Reisende sollten sich den Termin vormerken und ihre Reise rechtzeitig planen.



Einzigartige Inszenierungen und internationale Beteiligung: Das Lichtfest wird nicht nur durch lokale Kunstschaffende geprägt, auch Leipzigs Partnerstädte Frankfurt am Main, Krakau, Lyon und Brünn sind mit eigenen Projekten vertreten. Ein besonderes Highlight ist die riesige Kerze auf dem Augustusplatz, die von den Besucherinnen und Besuchern traditionell mit tausenden Lichtern geschmückt wird. 2024 wird das Event unter dem Motto „Lichtfest XXL“ gefeiert, bei dem fünf Lichtinstallationen bis zum Wochenende zu sehen sind. Über 20 Kunstteams aus aller Welt werden Projektionen, Musik und Performances präsentieren, die die zehntausenden Gäste begeistern sollen.Der Festakt im Gewandhaus, zu dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet wird, bildet einen weiteren Höhepunkt des Tages. Zusammen mit der ehemaligen Bürgerrechtlerin Marianne Birthler werden sie über die historische Bedeutung der Friedlichen Revolution sprechen. Das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche, das den Ausgangspunkt der Montagsdemonstrationen markierte, ist ebenfalls fester Bestandteil des Programms.Der 9. Oktober 1989 ist als Schlüsseldatum der Friedlichen Revolution in die Geschichte eingegangen. Mehr als 70.000 Menschen versammelten sich damals in Leipzig, um mit den Rufen „Wir sind das Volk“ und „Keine Gewalt“ den friedlichen Protest gegen das SED-Regime auszudrücken. Dieser Mut der Demonstrierenden führte schließlich zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der deutschen Wiedervereinigung 1990. Jedes Jahr erinnert das Lichtfest an diesen historischen Wendepunkt.