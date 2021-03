Litauen: Corona-Test wird vor Einreise zur Pflicht

München, 05.03.2021 | 09:38 | rpr

Litauen verschärft im Zuge der Corona-Pandemie die Einreisebestimmungen. Ab 10. März 2021 soll die Einreise in den baltischen Staat nur noch mit Vorlage eines negativen Corona-Tests beim Beförderer möglich sein. Derzeit besteht zum maximal 48 Stunden alten, negativen Corona-Test bei Einreise die Möglichkeit, sich bis spätestens 24 Stunden nach Einreise in Litauen testen zu lassen.



Ab dem 10. März wird in Litauen ein negativer Corona-Test vor Einreise Pflicht.

Die verschärfte Einreisebestimmung wurde von der litauischen Regierung am Abend des 3. März in Vilnius beschlossen. Folglich müssen Flugreisende das Testergebnis bereits vor Abflug der jeweiligen Fluggesellschaft vorlegen. Voraussetzung für die neu geltende Testpflicht ist weiterhin, dass die Testentnahme nicht länger als 72 Stunden vor Abreise zurückliegen darf und in englischer, russischer oder litauischer Sprache vorliegen muss. Ausnahmen gelten dann nur für bereits geimpfte oder von Corona genese Personen. Aktuell haben Reisende noch die Möglichkeit, sich bis 24 Stunden nach Einreise unter der Rufnummer 1808 für eine Testentnahme zu registrieren, auch am Flughafen in Vilnius bestehen kostenpflichtige Testmöglichkeiten.Weiterhin gilt für alle nach Litauen Reisenden die Pflicht, sich frühestens 48 Stunden vor Einreise über ein Online-Formular zu registrieren. Der daraufhin übermittelte QR-Code muss anschließend bei der Einreise vorgelegt werden. Danach folgt eine verpflichtende Quarantäne – hierfür müssen sich einreisende Personen in eine zehntägige Selbstisolation begeben. Diese kann ab dem siebten Tag mittels eines weiteren negativen PCR-Tests verkürzt werden. Transitreisende sind zwar von der Test- und Quarantänepflicht befreit, müssen sich allerdings auch vorab für die Durchreise registrieren.Die Corona-Lage in Litauen ist weiterhin angespannt. Auch wenn das baltische Land nach Einstufung des Robert Koch-Instituts seit dem 21. Februar nicht mehr als Hochinzidenz-, sondern als Risikogebiet gilt, sind die Infektionszahlen weiterhin hoch. Nach Angaben des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) lag die 14-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zwischen dem 15. und 29. Februar bei 229. Der landesweite Lockdown soll vorerst bis zum 31. März 2021 gelten, bis dahin bleibt unter anderem die Gastronomie weiterhin geschlossen.