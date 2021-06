Malediven: Ausgangssperre um zwei Stunden verkürzt

München, 24.06.2021 | 11:41 | soe

Auf den Malediven wurde die nächtliche Ausgangssperre in der Region Greater Malé von den Behörden um zwei Stunden verkürzt. Sie greift nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda nun täglich erst ab 18 statt ab 16 Uhr. Die Endzeit bleibt mit 4 Uhr des Folgetags gleich, nach aktuellem Stand soll die Ausgangssperre noch mindestens bis zum 30. Juni fortbestehen.



Die neuen Sperrzeiten sind am 23. Juni in Kraft getreten. Sie gelten wie bereits zuvor in zwei Zonen, von denen eine die Hauptstadt Malé und Villimale umfasst, die andere Hulhumale. Zeitgleich mit der Verkürzung gibt es noch eine weitere Lockerung der Corona-Beschränkungen auf dem Archipel. So dürfen Fitnessstudios von nun an wieder öffnen. Erst zum 16. Juni hatte die maledivische Regierung die Ausgangssperre bereits um vier Stunden pro Nacht verkürzt, dabei wurde die Endzeit von 8 auf 4 Uhr morgens vorgezogen. Parallel dürfen seither in dem Inselstaat Bauarbeiten wiederaufgenommen werden und Gottesdienste sowie Individualsport stattfinden.Die Auflagen in den mit der Ausgangssperre belegten Gebieten sind streng: Nicht notwendige Bewegungen im Freien sowie Reisen zwischen den Zonen sind zu jeder Zeit untersagt. Außerhalb der Sperrzeiten dürfen maximal zwei Bewohner pro Haushalt dringende Erledigungen tätigen, dafür benötigen sie eine polizeiliche Genehmigung. Malediven-Urlauber sind von den Einschränkungen jedoch weniger betroffen, da sie die Hauptstadt Malé derzeit ohnehin nicht besuchen dürfen. Eine Ausnahme bilden notwendige Transitübernachtungen, diese sind weiterhin gestattet. Auf den Resortinseln gibt es keine Ausgangssperre.Die Malediven verzeichnen seit Ende Mai stetig sinkende Infektionszahlen und erholen sich seither von der zuvor grassierenden Pandemiewelle, die Mitte April begonnen hatte. Die Einreise internationaler Urlauber ist nach wie vor gestattet. Hierfür benötigen deutsche Touristen einen maximal 96 Stunden alten PCR-Test sowie die Buchungsbestätigung in einem Urlaubsresort für die gesamte Dauer des Aufenthaltes. Außerdem muss eine elektronische Einreiseerklärung ausgefüllt werden. Die Malediven werden vom Robert Koch-Institut derzeit als Hochinzidenzgebiet eingestuft, für Rückreisende gelten damit strengere Einreisebestimmungen in Deutschland.