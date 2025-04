Portugal: Bahnstreik am 7. und 8. Mai angekündigt

Laut Mitteilung mehrerer beteiligter Gewerkschaften wird der Bahnverkehr am 7. und 8. Mai 2025 in ganz Portugal beeinträchtigt. Verspätungen, Zugausfälle und reduzierte Fahrpläne sind wahrscheinlich. Reisende sollten beachten, dass es auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten zu Einschränkungen kommen kann. Betroffen sind unter anderem Verbindungen zwischen Lissabon, Porto, Faro und beliebten Ferienorten an der Algarve.

Was bedeutet der Streik für Reisende?

Urlauberinnen und Urlauber, die im Mai mit der Bahn durch Portugal reisen, sollten ihre Route rechtzeitig prüfen und flexibel planen. Besonders bei Anschlussverbindungen und Transfers zum Flughafen kann es zu Verzögerungen kommen. Aktuelle Informationen sind über die portugiesische Bahn-Website sowie über Reiseveranstalter abrufbar. Alternativ sollten Reisende gegebenenfalls auf Mietwagen oder Fernbusverbindungen ausweichen.