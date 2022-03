Montenegro erlaubt Einreise ohne Corona-Beschränkungen

München, 14.03.2022 | 15:12 | soe

Montenegro hat nahezu alle coronabedingten Einschränkungen abgeschafft. Dies betrifft sowohl die im Inland geltenden Auflagen als auch die Regeln für die Einreise, wie der Direktor des Instituts für öffentliche Gesundheit, Igor Galic, am 10. März verkündete. Somit dürfen Urlauberinnen und Urlauber ab sofort ohne Test-, Quarantäne- oder Nachweispflichten nach Montenegro einreisen.



Montenegro erlaubt die Einreise wieder ohne jegliche Corona-Beschränkungen.

Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen mitteilt, ist die Einreise nach Montenegro wieder ohne pandemiebedingte Einschränkungen möglich. Erst zum 20. Januar hatte das Land an der Adriaküste die Einreise wieder unter der 3G-Regel erlaubt, zuvor waren lediglich Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen negativen Testergebnis willkommen. Von nun an sind jedoch keinerlei Nachweise mehr nötig.Auch innerhalb des Landes nimmt das alltägliche Leben seinen Gang in Richtung einer neuen Normalität wieder auf. Sowohl Lebensmittelmärkte als auch die Gastronomie und der Einzelhandel sind ohne Zugangsbeschränkungen geöffnet. Auch der Zutritt zu Sport- und Kulturveranstaltungen ist wieder ohne Nachweispflicht erlaubt. In öffentlich zugänglichen Innenräumen muss jedoch weiterhin ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Zudem gilt überall dort eine Maskenpflicht, wo der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. An Stränden, in Nationalparks und auf öffentlichen Flächen muss keine Maske angelegt werden, wenn der Mindestabstand gewahrt bleibt. Öffentliche Veranstaltungen unterliegen weiterhin einer Teilnehmerbegrenzung, diese liegt nun bei 100 Personen.Aktuell sind die Infektionszahlen in Montenegro auf dem niedrigsten Level seit vergangenem Sommer. Mit Stand zum 14. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 95,4 und ist seit Mitte Januar kontinuierlich gesunken. Mit einer Impfquote von nur knapp 48 Prozent liegt das Balkanland im europäischen Vergleich auf einem der hinteren Plätze.