Namibia beendet Corona-Maßnahmen und Testpflicht für Geimpfte

München, 18.07.2022 | 13:35 | lvo

Namibia hat am 16. Juli die verbleibenden Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus abgeschafft. Die Einreisebeschränkungen bleiben jedoch bestehen – wenn auch mit Lockerungen: So müssen Geimpfte und Genesene keinen PCR-Test mehr mitbringen.



Seit dem vergangenen Wochenende gelten in Namibia keine Corona-Beschränkungen mehr. So besteht unter anderem keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Raum. Touristinnen und Touristen wird dennoch empfohlen, weiterhin auf einen Mund-Nase-Schutz zurückzugreifen. Dies gilt insbesondere in Gebäuden oder Menschenansammlungen. Gastronomische Betriebe sowie Geschäfte, Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen sind geöffnet. Auch hier sollten trotz der Lockerungen weiterhin die üblichen Abstands- und Hygienebestimmungen eingehalten werden.Eine Lockerung betrifft auch die Einreisebestimmungen für Namibia. Bislang mussten alle Einreisenden einen negativen PCR-Testnachweis erbringen. Dieser wird ab sofort nur noch von Personen verlangt, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Dazu ist das Testergebnis bereits vor Abflug über die Website der Trusted Travel Initiative oder der Global Heaven-Plattform hochzuladen. Die Testentnahme darf nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. Geimpfte und Genesene müssen lediglich ihr entsprechendes Zertifikat vorzeigen. Dementsprechend gilt bei der Einreise die 3G-Regelung.Zuvor kursierten mehrere Meldungen im Internet, die von einer Impfpflicht bei der Einreise nach Namibia berichteten. Dies ist jedoch nicht der Fall, Einreisende müssen lediglich einen der drei Nachweise erbringen, wie es in der Mitteilung der namibischen Regierung vom 16. Juli verzeichnet ist. Die neue Corona-Verordnung trat am Samstag um 17 Uhr in Kraft und ist unter Vorbehalt bis zum 15. Januar 2023 gültig. Es kann jedoch jederzeit zu kurzfristigen Anpassungen je nach aktuellem Infektionsgeschehen kommen.