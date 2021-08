Norwegen erklärt Deutschland zum Risikogebiet: Quarantäne für Ungeimpfte

München, 23.08.2021 | 13:59 | lvo

Die Einreisebestimmungen für Norwegen haben sich geändert. Der skandinavische Staat hat Deutschland am vergangenen Freitag, 20. August, zum Risikogebiet erklärt. Damit greift für deutsche Urlauber eine Quarantänepflicht. Geimpfte und Genesene können diese jedoch mit entsprechendem Nachweis umgehen.



Norwegen erklärt Deutschland zum Risikogebiet, Ungeimpfte müssen daher in Quarantäne. © CHECK24/Volkmann

Seit dem 23. August wird die Bundesrepublik Deutschland in Norwegen laut dem Ampelsystem der Europäischen Union in die Infektionsstufe Orange kategorisiert. Die Einreise ist seither nur noch mit dem Digitalen COVID-Zertifikat der EU erlaubt. Das heißt, Urlauber müssen einen QR-Code mit dem Nachweis über eine Genesung von COVID-19 oder eine vollständige Impfung vorlegen. Als vollständig geimpft gelten in Norwegen Personen, deren zweite Impfdosis mindestens zwei Wochen in der Vergangenheit liegt oder drei Wochen bei einem Vakzin mit lediglich einer Dosis. Ohne entsprechendes Zertifikat ist die Einreise nach Norwegen nur noch in Ausnahmefällen uneingeschränkt möglich.Die Einreise ohne COVID-Zertifikat ist mit Test- und Quarantänepflichten verbunden. So müssen sich Personen ohne erwiesene Genesung oder Impfung nach der Einreise für zwei Wochen isolieren. Ungeimpfte unterliegen zusätzlich einer Testpflicht bei Einreise. Dafür zugelassen sind höchstens 72 Stunden alte PCR- oder maximal 48 Stunden alte Antigen-Schnelltests. Nach wie vor greift zudem die Testpflicht bei der Ankunft in Norwegen: Alle Ankommenden werden vor Ort einem Corona-Schnelltest unterzogen. Ausgenommen sind auch hierbei Geimpfte und Genesene.Weite Teile Dänemarks und Schwedens werden in Norwegen als Rot eingestuft, die restlichen Regionen beider Länder gehören wie Deutschland derzeit der orangefarbenen Kategorie an. Für Reisende ohne COVID-Zertifikat mit Impf- oder Genesungsnachweis kann es daher auch bei der Einreise auf dem Landweg zu Schwierigkeiten kommen. Laut Auswärtigem Amt ist die Einreise auf dem Landweg über orange oder rote Länder dann gestattet, wenn Reisende keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt, nicht im betroffenen Land übernachtet und keine Nahkontakte im Land hatten. Nach norwegischer Auslegung gelten auch Fähren als öffentliche Verkehrsmittel. Urlauber, die mit dem eigenen Fahrzeug oder einem Mietwagen auf dem Weg nach Norwegen sind, sollten sich demnach vorab bei der Fährgesellschaft über die geltenden Bedingungen informieren.