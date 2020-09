Allgemeine Maskenpflicht: Corona-Maßnahmen in Österreich werden strenger

München, 14.09.2020 | 09:48 | soe

Österreich ergreift im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus strengere Maßnahmen. Mit Wirkung ab dem 14. September müssen sich Einheimische und Besucher in der Alpenrepublik an eine strengere Maskenpflicht halten. Nach einem Bericht des Touristikportals FVW gibt es auch für Veranstaltungen und in der Gastronomie striktere Richtlinien.





Die nun in Österreich umfassendere Maskenpflicht gilt ab sofort in Geschäften des Handels, im Dienstleistungssektor, in Behörden sowie in Schulen außerhalb des Klassenverbandes. Wer Restaurants besucht, darf sowohl Speisen als auch Getränke nur am Tisch verzehren, das Bedienpersonal unterliegt dabei ebenfalls einer Maskenpflicht. Bei Veranstaltungen wurden neue Begrenzungen der maximalen Teilnehmerzahl verhängt. Gibt es bei dem Event keine zugewiesenen Sitzplätze, sind in Innenräumen höchstens 50, draußen maximal 100 Besucher erlaubt. Werden fixe Sitzplatznummern vergeben, beläuft sich die Teilnehmerzahl innen auf 1.500 Personen, im Freien auf 3.000.Mit den neuen Maßnahmen will die österreichische Regierung einen zweiten Lockdown verhindern. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Neuinfektionen stark angestiegen und lag zuletzt bei mehr als 650 Ansteckungen pro Tag. Wien ist dabei mit mehr als der Hälfte der Infektionen Österreichs ein besonderer Hotspot der Pandemie.