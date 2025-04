Rom: Papst-Begräbnis am Samstag sorgt für Ausnahmezustand

Am morgigen Samstag, 26. April, findet in Rom die öffentliche Trauerfeier für Papst Franziskus statt. Die italienischen Behörden erwarten rund 200.000 Gläubige und Besucherinnen sowie Besucher in der Stadt. Bereits am Freitag wurden zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen aktiviert. Reisende in Rom müssen mit massiven Einschränkungen im Stadtverkehr, bei der Erreichbarkeit des Vatikans und bei Übernachtungsmöglichkeiten rechnen.