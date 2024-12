Sagrada Família bekommt höchsten Kirchturm der Welt

München, 11.12.2024 | 16:30 | nmh

Die Sagrada Família, Barcelonas bekannteste Sehenswürdigkeit, wird noch imposanter: Der Hauptturm des Kirchenbaus soll bis 2026 um ein begehbares Glaskreuz auf 172,50 Meter wachsen. Damit überholt das Meisterwerk von Antoni Gaudí den bisherigen Rekord des Ulmer Münsters.



Das neue Glaskreuz macht den Christus-Turm der Sagrada Família zur höchsten Kirche der Welt.

Die Basilika der Sagrada Família, das Meisterwerk des Architekten Antoni Gaudí, wird bald ein neues Wahrzeichen erhalten. Der Hauptturm, der Christus gewidmet ist, soll mit einem begehbaren Glaskreuz ausgestattet werden. Mit diesem wird der Turm eine Höhe von 172,50 Metern erreichen und damit das Ulmer Münster, dessen 161,53 Meter hoher Kirchturm bisher der höchste der Welt war, übertreffen. Die Montage des Kreuzes ist für den Sommer 2025 geplant. Besucherinnen und Besucher können in dieser Zeit live miterleben, wie das spektakuläre Bauwerk Form annimmt.Das Glaskreuz, das den Christus-Turm krönen wird, wird von einem Spezialunternehmen aus Gundelfingen, nahe Ulm, gefertigt. Die Firma, die bereits an Projekten wie der Elbphilharmonie in Hamburg beteiligt war, arbeitet an der aufwendigen Konstruktion, die in etwa 150 Metern Höhe installiert wird. Die Montage wird voraussichtlich zwei Monate dauern und soll spätestens bis zum 100. Todestag Gaudís am 10. Juni 2026 abgeschlossen sein.Die Sagrada Família, die jährlich Millionen Besucherinnen und Besucher anzieht, wird mit der neuen Erweiterung eine noch größere Attraktion. Reisende können nicht nur die beeindruckende Architektur und das detailreiche Innere der Kirche erleben, sondern auch die Fortschritte des einzigartigen Bauprojekts live miterleben. Der Eintritt kostet aktuell 26 Euro, mit zusätzlichen 10 Euro für die Turmbesteigung. Wer plant, die Basilika zu besuchen, sollte rechtzeitig Tickets auf der offiziellen Website buchen – besonders in den Sommermonaten, wenn die Bauarbeiten ihren Höhepunkt erreichen.