Gesundheitspass: So will Sardinien nach der Corona-Krise virusfrei werden

München, 04.05.2020 | 09:24 | lvo

Sardinien plant schon jetzt für die Zeit nach der Corona-Krise. Der Präsident der italienischen Insel, Christian Solinas, hat nach einem Bericht der Website Der Standard strenge Auflagen für die Wiedereröffnung für den Tourismus angekündigt. Demnach sollen Urlauber einen Gesundheitspass ausfüllen.



Sardinien will mit einem Gesundheitspass nach dem Start der Urlaubssaison virusfrei werden.

Besucher, die mit der Fähre oder per Flugzeug auf Sardinien eintreffen, sollen nach dem Neustart des Tourismus einen Gesundheitspass mit sich führen. Dieser beinhaltet einen Covid-19-Test, der höchstens eine Woche vor der Landung auf der Insel negativ ausgefallen sein muss. Bei der Ankunft werden zusätzliche Gesundheitschecks durchgeführt. Weiterhin müssen Urlauber eine App herunterladen, um eventuelle Kontakte mit Infizierten nachvollziehbar zu machen. Mit diesen Maßnahmen will Sardinien zur virusfreuen Zone werden.Wann genau die Urlaubssaison auf Sardinien starten kann, ist wie in allen Teilen Europas derzeit noch nicht absehbar. Die italienische Regierung in Rom hebt ab dem 4. Mai einige der Beschränkungen auf, von einer Rückkehr zur Normalität ist das Land jedoch noch weit entfernt. Italien verzeichnet bisher die meisten mit dem Coronavirus Infizierten in Europa.