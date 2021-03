Italien: Sardinien wird weiße Corona-Zone mit vielen Lockerungen

München, 01.03.2021 | 13:55 | soe

Auf Sardinien stehen die Zeichen auf Öffnung: Seit dem 1. März wird die Insel von der italienischen Regierung mit der Corona-Warnstufe Weiß geführt, die nur bei sehr geringem Infektionsgeschehen vergeben wird. Damit einher gehen zahlreiche Lockerungen der Maßnahmen, so dürfen die Kinos und Theater wieder öffnen und die Gastronomie abends Gäste bewirten.



Auf Sardinien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit unter 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Somit wurde der Mittelmeerinsel von der italienischen Regierung der Status einer „weißen Zone“ verliehen, welche die geringste aller Corona-Warnstufen ist. Sie zieht zahlreiche Lockerungen nach sich. Von nun an dürfen Restaurants und Cafés auf Sardinien auch zum Abendessen Speisen und Getränke servieren, außerdem werden Kinos und Theater nach monatelanger Schließzeit wieder den Betrieb aufnehmen. Auch Turnhallen wird die Wiederöffnung gestattet.Seit Beginn des Jahres 2021 ergänzen die „weißen Zonen“ die Farbskala der italienischen Corona-Warnstufen. In den Zonen der Stufe Rot gelten die strengsten Beschränkungsmaßnahmen, Stufe Weiß markiert das andere Ende der Risikoeinstufung. Bereits Anfang Februar hatten die Behörden landesweit viele Provinzen auf niedrigere Risikostufen herabgesetzt und unter anderem Restaurants und Museen – unter beschränkten Öffnungszeiten außerhalb der Abendstunden – wieder die Öffnung erlaubt. Seit zehn Tagen steigen die Infektionszahlen in Italien insgesamt jedoch wieder an, wobei es starke Varianzen zwischen den einzelnen Regionen gibt. Noch bis mindestens zum 27. März gilt ein Reiseverbot zwischen den italienischen Provinzen.Die touristische Einreise aus Deutschland nach Sardinien ist, ebenso wie in die übrigen Regionen Italiens, gestattet. Reisende benötigen hierfür ein maximal 48 Stunden altes, negatives Corona-Testergebnis, wobei sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltests anerkannt werden. Außerdem wird das Ausfüllen einer Einreiseerklärung verlangt. Ohne negativen Test wird eine Quarantäne fällig.