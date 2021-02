Corona: Seychellen verkürzen Quarantäne und vereinfachen Einreise

München, 16.02.2021 | 12:45 | soe

Die Seychellen haben mit Wirkung zum 15. Februar ihre Einreisebestimmungen angepasst. Ab sofort ist für Reisende aus Deutschland und sechs weiteren Staaten nur noch eine Quarantäne von sechs Übernachtungen verpflichtend, die im gebuchten Resort verbracht werden kann. Dies geht aus einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums der Seychellen hervor, die auf Twitter veröffentlicht wurde. Gegen das Coronavirus geimpfte Personen dürfen mit einem negativen Testergebnis sofort nach der Einreise ihre zertifizierte Unterkunft frei wechseln.



Deutsche Urlauber, die noch über keine vollständige Corona-Impfung verfügen, benötigen für die Einreise auf die Seychellen weiterhin einen negativen PCR-Test. Anstatt wie bisher 48 Stunden darf dieser von nun an höchstens 72 Stunden alt sein, wenn der Reisende im Herkunftsland abreist. Die Beantragung einer Gesundheitsgenehmigung (Travel Health Authorization) auf der Website der seychellischen Regierung ist weiterhin nötig. Nach der Ankunft müssen sich Touristen aus Deutschland für mindestens sechs Nächte in ihrem gebuchten und offiziell zertifizierten Hotel oder Resort aufhalten. Bislang betrug die Isolationszeit zehn Tage. Am fünften Tag wird ein weiterer PCR-Test durchgeführt. Fällt dieser negativ aus, darf der Urlauber in andere zertifizierte Unterkünfte auf den Seychellen wechseln.Die Seychellen zählen Deutschland sowie Frankreich, Italien, die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Österreich und die Vereinigten Arabischen Emirate zu den „Permitted Countries“, deren Einwohner unter den genannten Bedingungen einreisen dürfen. Aus allen anderen Staaten wird die Einreise nur in Privatjets gewährt. Ausnahmen gibt es jedoch für Geimpfte: Sie dürfen mit einem gültigen Impfnachweis unabhängig von ihrem Herkunftsland auf die Seychellen einreisen. Eine Quarantäne oder ein Mindestaufenthalt im Hotel ist für geimpfte Personen nicht nötig, sie müssen allerdings auch die Travel Health Authorization beantragen und zudem einen negativen PCR-Test mitführen, der frühestens 72 Stunden vor dem Abflug durchgeführt wurde.Ab Mitte März wollen die Seychellen wieder Besucher aus allen Teilen der Welt die Einreise erlauben, ob diese geimpft sind oder nicht. Die seychellischen Behörden gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung des Archipels über einen Impfschutz verfügt. Ein negativer, höchstens 72 Stunden alter PCR-Test soll aber weiterhin Einreisevoraussetzung bleiben.