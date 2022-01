Singapur erleichtert Testbedingungen nach Einreise

München, 25.01.2022 | 12:44 | soe

Singapur lockert das Prozedere nach der Einreise, an das sich Teilnehmende der Vaccinated Travel Lane halten müssen. Künftig ist es ihnen erlaubt, bestimmte an den Tagen nach der Ankunft verpflichtende Corona-Tests selbst durchzuführen, anstatt sich dafür zu zertifizierten Teststelle begeben zu müssen. Vor sowie direkt nach der Einreise bleiben jedoch professionell vorgenommene Antigen- beziehungsweise PCR-Tests Pflicht.



Singapur erleichtert die Testbedingungen nach der Einreise für vollständig Geimpfte.

Singapur hatte seine als Vaccinated Travel Lane bekannte Reiseblase für vollständig Geimpfte Ende Dezember vorübergehend ausgesetzt, um eine weitere Verbreitung der Omikron-Mutation zu verhindern. Seit dem 21. Januar sind jedoch wieder Tickets für die Teilnahme erhältlich, wie das Touristikportal Fvw schreibt. Zugleich haben sich seit dem 24. Januar die Bedingungen für das nach der Ankunft erforderliche Testprozedere geändert: Mussten Reisende bisher von Tag zwei bis sieben täglich Selbsttests durchführen – an den Tagen drei und sieben unter Aufsicht – so sind diese künftig in dieser Zeitspanne nur noch an den Tagen nötig, an denen das Hotel verlassen wird. Zudem müssen die Ergebnisse nicht mehr online hochgeladen und keiner der Tests beaufsichtigt werden.Wer Singapur im Rahmen des Reiseblasenprogramms besuchen möchte, muss sich bereits vor der Abreise testen lassen. Dabei werden sowohl bis zu 72 Stunden alte PCR-Tests als auch maximal 48 Stunden alte Antigentests anerkannt. Direkt nach der Ankunft am Airport Changi in Singapur wird ein weiterer PCR-Test vorgenommen, dessen Ergebnis in Selbstisolierung in einem Hotel abzuwarten ist. Anschließend tritt die neue Regelung der nur bei Verlassen des Hotels nötigen Selbsttests in Kraft. Neben dem Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung und einer Reisekrankenversicherung ist zudem die Beantragung des Vaccinated Travel Pass nötig. Diese muss zwischen drei und 60 Tagen vor der geplanten Einreise erfolgen. Für Teilnehmende des Programms werden darüber hinaus spezielle Flüge angeboten, ab Deutschland starten sie in Frankfurt am Main und München.Der Stadtstaat südlich von Malaysia verzeichnet aktuell wieder stark ansteigende Fallzahlen. Mit Stand zum 25. Januar liegt die Sieben-Tage-Inzident Singapurs bei 435,7, die Impfquote fällt mit knapp 87 Prozent jedoch sehr hoch aus. Der Reisekorridor ist nur für bestimmte Länder geöffnet, neben Deutschland gehören unter anderem auch Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Italien und die Schweiz dazu.