Ein starkes Erdbeben hat am Mittwoch, 23. April, um die Mittagszeit die Türkei erschüttert. Besonders betroffen war die Metropole Istanbul, wo zahlreiche Menschen in Panik auf die Straßen rannten. Das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (GFZ) in Potsdam bestätigte die Stärke des Bebens mit 6,02. Erste Angaben zu möglichen Schäden oder Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.