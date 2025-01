Sturm Herminia trifft auf Mallorca

München, 27.01.2025 | 16:16 | spi

Der Sturm Herminia hat Spanien erreicht und bringt ab Montagabend turbulentes Wetter auf die Balearen. Mallorca steht unter gelber Wetterwarnung, da Windböen von über 100 Kilometern pro Stunde und Wellen mit einer Höhe von bis zu vier Metern erwartet werden. Die Sturmfront bringt zudem unbeständiges Wetter mit vereinzelten Niederschlägen.



Die spanische Wetterbehörde Aemet hat für die gesamte Insel eine gelbe Warnstufe ausgerufen. Erwartet werden Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde, besonders in den Höhenlagen der Serra de Tramuntana. Auch an der Küste ist Vorsicht geboten: Hohe Wellen von bis zu vier Metern machen den Aufenthalt am Meer gefährlich.Die Wetterlage bleibt unbeständig. Dienstag, der 28. Januar, startet mit bewölktem Himmel, im Tagesverlauf können örtliche Schauer auftreten, die gelegentlich von Gewittern begleitet werden. Trotz des Sturms liegen die Temperaturen höher als üblich: Maximalwerte von 18 bis 21 Grad werden erwartet, in einigen Regionen im Nordwesten könnten die Thermometer sogar bis auf 23 Grad steigen.Der Sturm Herminia betrifft vor allem den Norden und die Küstenbereiche Mallorcas, aber auch Binnenregionen müssen sich auf starke Windböen einstellen. Die Aemet rät dazu, sich von Küstengebieten fernzuhalten und auf Outdoor-Aktivitäten zu verzichten, um Risiken zu vermeiden. Für den Schiffsverkehr sowie Wassersportlerinnen und -sportler besteht akute Gefahr durch die rauen See- und Windbedingungen.