Thailand: Neue Corona-Regeln in Pattaya seit 1. November

München, 01.11.2021 | 14:33 | soe

In Thailand ist in der Provinz Chonburi zum 1. November eine neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Sie regelt pünktlich zur Wiederöffnung Thailands für geimpfte ausländische Touristen die Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung der Pandemie, die unter anderem in dem beliebten Badeort Pattaya fortan gelten. So bleibt das Alkoholverbot für die Gastronomie weiterhin bestehen, dafür wird die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben.



Urlauber in Pattaya und den übrigen Regionen Chonburis müssen zunächst weiterhin auf das Nachtleben verzichten. Wie das thailändische Lokalmedium Der Farang berichtet, bleiben Bars, Unterhaltungslokale und Nachtclubs der Provinz auch ab dem 1. November geschlossen. Die Behörden erarbeiten derzeit ein Konzept an Richtlinien für eine sichere Wiederöffnung, haben für dessen Inkrafttreten jedoch noch kein konkretes Datum angekündigt. Dafür dürfen Billardhallen und Bowlingbahnen wieder Gäste empfangen, gleiches gilt für Online-Gaming-Cafés.Einheimische und Touristen müssen sich seit heute nicht mehr an nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Chonburi halten. Zusammenkünfte dürfen jedoch nur mit bis zu 200 Gästen stattfinden, alle größeren Veranstaltungen unterliegen einer behördlichen Genehmigungspflicht. In Hotels sind Events mit bis zu 500 Teilnehmern zugelassen – bei sämtlichen Veranstaltungen herrscht jedoch ein striktes Alkoholverbot. Dieses gilt auch nach wie vor in der Gastronomie Chonburis sowie an allen Touristenattraktionen und Event-Locations. Nach Informationen der Bangkok Post zeigten sich die Gastwirte der Provinz über die behördliche Entscheidung verärgert: Obwohl Pattaya derzeit niedrigere Corona-Inzidenzwerte aufweist als Bangkok, wird das Alkoholverbot in der Hauptstadt aufgehoben und bleibt in dem Badeort bestehen. Nun fürchten die Inhaber der Bars und Restaurants einen Wettbewerbsnachteil in der Gunst internationaler Touristen.Vom 1. November an ist es Restaurants und den meisten anderen Branchen in Chonburi wieder erlaubt, bis 23 Uhr zu öffnen. Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte und Märkte dürfen sogar rund um die Uhr Kunden bedienen. Wie überall in Thailand muss außerhalb der eigenen Unterkunft ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, an vielen Stellen im öffentlichen Raum finden kontaktlose Temperaturmessungen statt.