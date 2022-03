Tschechien erlaubt Einreise ohne Corona-Nachweis

München, 21.03.2022 | 09:25 | soe

Tschechien hat Ende der letzten Woche alle Einreisebeschränkungen für Reisende aus EU-Staaten abgeschafft. Damit ist die Einreise auch aus Deutschland wieder erlaubt, ohne einen Corona-Test-, Impf- oder Genesungsnachweis erbringen zu müssen. Die Abschaffung der Nachweispflicht wurde am 18. März verkündet und trat sofort in Kraft.



Neben Deutschland und allen anderen EU-Staaten profitieren auch Reisende aus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, der Schweiz und dem Vatikan von den gelockerten Einreiseregeln in Tschechien. Für sie entfällt zugleich die Meldepflicht bei der Einreise. Lediglich Personen, die aus einem Drittstaat in Deutschlands östliches Nachbarland kommen wollen, unterliegen weiterhin der 3G-Regelung und müssen einen Impf- oder Genesungsnachweis beziehungsweise einen negativen Corona-Test vorlegen. Dies gilt laut tschechischem Gesundheitsministerium auch, wenn es sich dabei um Staatsangehörige aus EU-Ländern handelt.Auch innerhalb des Landes gelten nahezu keine Corona-Beschränkungen mehr. So ist die Maskenpflicht zwischenzeitlich fast überall im öffentlichen Raum entfallen, lediglich in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie im öffentlichen Nahverkehr muss der Mund-Nase-Schutz weiterhin angelegt werden. Restaurants, Hotels und kulturelle Einrichtungen dürfen ohne Zugangsbeschränkungen besucht werden, das gleiche gilt für den Einzelhandel und die Nutzung körpernaher Dienstleistungen. Treffen und Veranstaltungen unterliegen nach Informationen des Auswärtigen Amtes keiner Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr.Nach dem Abklingen der letzten, durch die Omikron-Mutation dominierten Infektionswelle haben sich die Corona-Fallzahlen in Tschechien seit Anfang März auf mittlerem Niveau stabilisiert. Mit Stand zum 21. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 484, 1 und damit deutlich niedriger als in Deutschland (1.714,2). Rund 64 Prozent der Tschechinnen und Tschechen gelten als vollständig geimpft. Mit den Lockerungen der Einreisebestimmungen erhofft sich Tschechien einen Aufschwung der Tourismuswirtschaft, die während der Pandemie stark eingebrochen war. Insbesondere Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland tragen einen Großteil zu den Einnahmen des tschechischen Reiseverkehrs bei.