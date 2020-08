Türkei-Reisewarnung aufgehoben: Urlaub in Antalya und Co. wieder möglich

München, 05.08.2020 | 08:30 | lvo

Die Reisewarnung für die Türkei wurde aufgehoben. Dies gilt seit dem 4. August, wie das Auswärtige Amt meldet, jedoch lediglich für bestimmte Regionen. Urlauber können sich aber freuen: Die beliebten Urlaubsgebiete entlang der türkischen Küste zählen dazu. Ein Urlaub in Antalya, Bodrum und Co. ist demnach wieder uneingeschränkt möglich.



Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung für vier türkische Provinzen aufgehoben. Das betrifft Antalya, Izmir, Aydin sowie Mugla und somit die Küstenregionen am Mittelmeer. Urlauber können die türkische Seite der Ägäis sowie die Türkische Riviera demnach wieder uneingeschränkt besuchen. Sie verpflichten sich mit einer Reise in die Gebiete dazu, einen PCR-Test innerhalb von 48 Stunden vor der Rückreise nach Deutschland durchführen zu lassen. Die Kosten dafür sind selbst zu tragen und betragen 15 Euro in einem zertifizierten Labor beziehungsweise 30 Euro am Flughafen. Positiv Getestete müssen sich noch in der Türkei in Quarantäne oder ärztliche Behandlung geben.Für die anderen Provinzen der Türkei, darunter beliebte Urlaubsziele wie Istanbul, bleibt die Reisewarnung weiterhin bestehen. Die Grenzen, Luft- und Seewege sind jedoch geöffnet und es gibt zahlreiche Flugverbindungen ab Deutschland. Rückkehrer aus diesen Regionen müssen sich vor der Heimreise ebenfalls einem PCR-Test unterziehen. Alternativ besteht in Deutschland eine Verpflichtung zu einem Test oder einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne.