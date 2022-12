Tunesien schafft Corona-Einreisebeschränkungen ab

München, 05.12.2022 | 08:46 | soe

Tunesien hat die Abschaffung der verbliebenen Corona-Einreiseregeln beschlossen. Am vergangenen Donnerstag gab das tunesische Gesundheitsministerium bekannt, aufgrund der sich national sowie weltweit entspannenden Pandemielage keinen Impfpass oder negativen Testbescheid mehr von Reisenden zu verlangen. Damit endet eine fast dreijährige Periode häufiger Änderungen im Einreise-Prozedere.



Tunesien hat zum 1. Dezember alle Corona-Einreiseregeln aufgehoben.

Tunesien-Fans können aufatmen: Fortan müssen sie keine komplizierten Einreiseregularien mehr beachten, um in dem nordafrikanischen Land Urlaub machen zu können. Weder vor noch nach der Ankunft in Tunesien sind Corona-Tests oder Gesundheitskontrollen erforderlich, auch eine Impfung gegen das Virus muss nicht länger nachgewiesen werden. Damit erhoffen sich die Behörden des Landes einen Aufschwung des internationalen Tourismus, der in den letzten drei Jahren durch die Pandemie-Beschränkungen stark zurückgegangen war.Mit der Rückkehr zur „neuen Normalität“ in der Einreisepolitik enden auch die für Reisende oft verwirrenden und unvorhersehbaren Corona-Regeln an der tunesischen Grenze. Um der Pandemie Herr zu werden und dabei dennoch den für die Wirtschaft des Staates extrem wichtigen Tourismus so wenig wie möglich einzuschränken, lockerte die Regierung die Einreisebestimmungen häufig, nur um sie meist kurz darauf aufgrund ansteigender Infektionszahlen wieder strenger zu gestalten. Durch die oft kurzfristig angekündigten Änderungen hatten Urlauber und Urlauberinnen nur wenig Planungssicherheit. Zudem gab es meist unterschiedliche Regelungen für Pauschal- und Individualreisende. Seit dem 1. Dezember gelten wieder die schon vor der Pandemie herrschenden Einreiseregeln. Deutsche Touristen und Touristinnen benötigen demnach bei einem Aufenthalt von bis zu drei Monaten kein Visum, lediglich einen gültigen Reisepass. Bei der Buchung einer Pauschalreise mit Einreise auf dem Luftweg genügt sogar der deutsche Personalausweis.Inzwischen bewerten die tunesischen Behörden die weltweite Infektionslage als so entspannt, dass sie von weiteren Corona-Einschränkungen gänzlich Abstand nehmen. Zu der Entscheidung trug auch das Vorbild der regionalen Partnerländer Marokko und Ägypten bei, die ihre Einreiseregeln bereits zuvor fallenließen. Auch in Tunesien selbst gilt Corona immer weniger als gefährliche Krankheit, zuletzt verzeichnete das Land nur noch 81 Neuansteckungen binnen einer Woche und keinen einzigen Todesfall.