Urlaub an Ostsee und Nordsee ab 19. April möglich

An der Nord- und Ostsee starten am 19. April in mehreren Ferienregionen ein Modellprojekt zur Wiederöffnung des Tourismus. So öffnen beispielsweise am Timmendorfer Strand, in Büsum und in der Lübecker Bucht zahlreiche Hotels, Pensionen und Restaurants, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet. Darüber hinaus dürfen ab heute die Außenbereiche von Cafés und Restaurants in Schleswig-Holstein wieder bewirtet werden.



In Schleswig-Holstein öffnen ab dem 19. April in einem Modellprojekt zahlreiche Hotels und Restaurants für Gäste.



Urlaub in Schleswig-Holstein mit Teststrategie



Die teilnehmenden Regionen haben jeweils individuelle Regelungen geschaffen. So fordert die Lübecker Bucht von anreisenden Urlaubern beim Check-in einen aktuellen, negativen Corona-Test. Binnen 72 Stunden nach der Ankunft muss ein zweiter negativer Test vorgelegt werden. In der Region öffnen am 19. April rund 40 Prozent der Beherbergungsbetriebe, darunter Ferienwohnungen und -häuser sowie Hotels. Auch die Betreiber von Restaurants und touristischen Aktivitäten wie Minigolfanlagen und Thermen beteiligen sich an dem Modellprojekt. In der Schlei-Region empfangen vorrangig Ferienunterkünfte wieder Besucher, dort muss ein negativer Test mitgebracht und ein zweiter nach 48 Stunden durchgeführt werden. Wer ab dem 19. April in Büsum Urlaub machen möchte, muss sich noch vor der Anreise auf das Coronavirus testen lassen. Ein weiterer Test wird bei der Ankunft fällig, anschließend alle drei Tage ein weiterer. Das Modellprojekt ist zunächst für vier Wochen anberaumt, kann bei einer Verschlechterung der Infektionslage jedoch auch vorher abgebrochen werden.



Außengastronomie öffnet heute in Schleswig-Holstein



Schon ab dem 12. April dürfen in Schleswig-Holstein überall dort die Außenbereiche von Restaurants und Cafés öffnen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt. Genutzt werden dürfen die Freisitze allerdings nur unter Einhaltung der jeweils geltenden Kontaktbeschränkungen. So sind die Abstandsregeln und der Mund-Nase-Schutz Pflicht, zudem dürfen höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch Platz nehmen (Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt). Negative Corona-Tests werden für den Restaurantbesuch nicht verpflichtend gefordert, jedoch dringend empfohlen.



