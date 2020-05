Urlaub über Pfingsten in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen möglich

München, 05.05.2020 | 09:43 | lvo

Die ersten Bundesländer Deutschlands positionieren sich als Vorreiter für den Neustart des Tourismus. Wie die FAZ und das Gastgewerbe-Magazin online berichten, machen Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen Hoffnung auf Urlaub über Pfingsten. Noch im Mai sollen hier Hotels und Restaurants wiedereröffnet werden.



Urlaub an der Ostsee ist an Pfingsten voraussichtlich möglich.

Den Anfang macht Niedersachsen mit einer schrittweisen Öffnung ab dem 11. Mai. Ab dann sollen Restaurants und Cafés wieder zugänglich sein. Voraussetzung sind jedoch strikte Vorgaben zu Abständen und Kontaktbeschränkungen. Zudem dürfen Lokale nur zu 50 Prozent ausgelastet sein. Im Tourismus werden zunächst die Inseln wieder für Tagesbesucher geöffnet, sofern es die Verantwortlichen vor Ort für vertretbar halten. In der zweiten Stufe ab Mitte Mai sollen Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Niedersachsen wieder angemietet werden dürfen. Rechtzeitig zu Pfingsten öffnen schließlich Hotels und Pensionen – allerdings ebenfalls mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent.Mecklenburg-Vorpommern will das Einreiseverbot für Touristen ebenfalls noch vor Pfingsten beenden. Ab dem 25. Mai sollen Hotels und Pensionen wieder von Urlaubern aus ganz Deutschland gebucht werden können. Zuvor werden sie bereits für Einheimische geöffnet. Auch hierbei gelten strikte Hygienevorschriften sowie eine maximale Kapazität von 60 Prozent. Alle Neuerungen unterliegen der Voraussetzung, dass die Infektionslage nach wie vor stabil bleibt.