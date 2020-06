Vereinigte Arabische Emirate: Dubai öffnet für Urlauber

München, 23.06.2020 | 10:17 | lvo

Die Vereinigten Arabischen Emirate beenden die Abschottung nach der Corona-Krise. Der Golfstaat plant laut dem Branchenmagazin Airliners eine Öffnung seiner Grenzen ab dem 7. Juli. Damit können Urlauber wieder nach Dubai, Abu Dhabi und Co. reisen – unter strengen Vorgaben.



Urlauber sind ab dem 7. Juli wieder in den beliebten Urlaubsorten der Vereinigten Arabischen Emirate willkommen. Internationale Reisende müssen jedoch sicherstellen, alle Voraussetzungen für die Einreise zu erfüllen. Dazu gehört unter anderem der Download der Corona-App der Emirate, „COVID19 DXB“. In der Anwendung müssen Touristen sich registrieren. Zusätzlich ist ein Formular zur Gesundheitserklärung auszufüllen und eine gültige Krankenversicherung vorzulegen. Obendrein muss maximal vier Tage vor der Abreise ein positiver PCR-Covid-19-Test durchgeführt worden sein. Bei der Ankunft am Flughafen von Dubai muss damit nachgewiesen werden, dass keine Infektion vorliegt. Geschieht das nicht, wird direkt am Airport ein Test durchgeführt. Alle ankommenden Passagiere haben zudem mit einem Temperatur-Screening zu rechnen.Zwar ist eine Einreise in die Emirate damit wieder möglich. Zu beachten ist jedoch, dass das Auswärtige Amt weiterhin vor nicht notwendigen touristischen Reisen in Länder außerhalb der EU warnt. Die Warnung bleibt noch bis zum 31. August bestehen.